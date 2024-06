Zur Erinnerung an Matthew: Lisa Kudrow schaut "Friends"!

Der Cast der Erfolgsserie Friends trauert noch immer um seinen Kollegen Matthew Perry (✝54), der im Oktober des vergangenen Jahres plötzlich verstarb. Wie Lisa Kudrow (60) nun in einem Interview mit Hollywood Reporter ausplaudert, hat sie eine ganz besondere Taktik, um die Erinnerung an ihren Freund am Leben zu halten: Sie schaut sich die Show erneut an. "Ehrlich gesagt konnte ich es mir nicht ansehen, weil es zu peinlich ist, sich selbst zu sehen. Aber wenn ich es über Matthew mache, dann ist das okay. Und es geht nur darum, zu feiern, wie urkomisch er war – und das ist es, woran ich mich erinnern möchte", erklärt Lisa.

In dem Interview erinnert sich die Schauspielerin liebevoll an den Serienstar: "Man lacht den ganzen Tag lang zwischen den Szenen, denn das sind alles lustige Leute. Und besonders jemand wie Matthew, dessen Ziel es war, zu schauen: 'Wie viele Lacher kann ich im echten Leben jeden Tag bekommen?' Wir haben immer so viel gelacht, dass uns die Tränen aus dem Gesicht flogen." Als Lisa gefragt wird, wie die Welt Matthew ihrer Meinung nach in Erinnerung behalten wird, zeigt sie sich zufrieden. "Ich glaube, die Welt wird ihn so in Erinnerung behalten, wie er es sich gewünscht hat. Ich denke, das geschieht bereits", betont sie.

Matthew hatte sich als der lustige Spaßvogel Chandler Bing in der Serie "Friends" in die Herzen der Fans gespielt. Im Oktober des vergangenen Jahres wurde er tot in seinem Whirlpool aufgefunden – laut Autopsiebericht verstarb er an den "akuten Wirkungen von Ketamin". Wie im Mai bekannt wurde, sollen die Behörden noch immer in seinem Todesfall ermitteln: Wie TMZ berichtete, sollen die Polizei und die Drogenbekämpfungsbehörde bereits seit Längerem versuchen, herauszufinden, wer dem "17 Again"-Star das Ketamin zugänglich gemacht hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Kudrow, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Lisa zur Erinnerung an Matthew "Friends" schaut? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie das nach seinem Tod noch schaut. Nein, das habe ich mir schon so gedacht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de