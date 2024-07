Auszeit von Kids: Anna Heiser wehrt sich gegen Hass im Netz

Anna Heiser (34) gönnt sich momentan eine Auszeit in Deutschland, ganz ohne ihre Kinder und Ehemann Gerald (39). Auf ihrem Instagram-Profil teilt Anna ein Video von sich, in dem sie gestylt und bestens gelaunt mit einem Getränk in der Hand ein Event besucht. Dazu schreibt sie: "Mutti geht tanzen. Wahnsinn! Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich ohne die Kids unterwegs bin. Aber es tut gut!" Nicht alle Fans gönnen der Bauer sucht Frau-Bekanntheit die Zeit für sich. Sie kommentieren unter anderem: "Ach, ich weiß nicht, warum genießt sie die Auszeit nicht zusammen mit Gerald?"

Das lässt Anna nicht auf sich sitzen. Provokant fragt sie: "Bleibst du dann mit unseren Kindern?" Dass ihre Follower mit so viel Unverständnis auf ihre Beiträge reagieren, könne die 34-Jährige nicht verstehen. Sie vermute, dass Neid der Auslöser sein könnte, warum manche negative Kommentare hinterlassen: "Wahrscheinlich ersticken sie selbst an eigener Missgunst, deswegen muss es raus."

Wenige Tage zuvor erzählte die Auswanderin im Netz offen, dass sie sich als zweifache Mama verloren habe und nicht mehr wisse, was ihr selbst Spaß macht: "Seit über drei Jahren habe ich das größte Glück, Mama von zwei gesunden Kindern zu sein [...]. Seit über drei Jahren weiß ich nicht, wer ich außer 'Mama' bin." 2017 verliebte sich Anna in Gerald und zog zu ihm nach Namibia auf die Farm. Dort gründeten die beiden eine Familie und halfen, den Betrieb über Wasser zu halten.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit, mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Mann Gerald und ihrem Sohn Leon

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Anna auf die Kritik im Netz eingeht? Ich finde das sehr mutig! Na ja, sie sollte diesen Personen keine Plattform geben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de