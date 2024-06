Identitätskrise: Mamasein überfordert Anna Heiser manchmal

Anna Heiser (34) und ihr Mann Gerald (39) haben zwei gemeinsame Kinder. Dass das Mamasein aber auch manchmal überfordernd sein kann, spricht die Auswanderin nun in ihrem neusten Instagram-Beitrag an. "Warum redet keiner darüber, dass man sich oft als Mutter verliert?", schreibt sie ehrlich und fügt hinzu: "Seit über drei Jahren habe ich das größte Glück, Mama von zwei gesunden Kindern zu sein [...]. Seit über drei Jahren weiß ich nicht, wer ich außer 'Mama' bin."

Mit der Zeit habe Anna vergessen, auf sich und ihre Gefühle zu achten. "Ich weiß, wie es meinen Kindern und meinem Mann geht, aber nicht, wie es mir geht. [...] Ich weiß nicht mehr, was ich gerne mache, was mir Spaß macht", klagt die 34-Jährige. Sie habe das "Verlangen nach einer Verschnaufpause". Gleichzeitig wolle sie ihre Kinder aber auch nicht im Stich lassen.

In ihrer Story kündigt Anna an, eine Reise nach Deutschland zu machen – ohne Gerald und die Kids. "Einerseits freue ich mich, einfach etwas alleine zu machen. Andererseits, zehn Tage sind schon lang", erzählt die TV-Bekanntheit. Die Kids bleiben währenddessen bei ihrem Papa und ihrer Oma. 2017 verliebte sich Anna im Rahmen von Bauer sucht Frau in Gerald und wanderte kurzerhand zu ihm nach Namibia aus. Dort betreiben die beiden eine Farm und gründeten eine Familie.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit, mit ihrer Familie

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Mann Gerald

