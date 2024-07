Diese Stars konnten in diesem Jahr einen BET Award absahnen!

Am Sonntag fanden die BET Awards im Peacock Theater in Los Angeles statt. Zum dritten Mal in Folge führte keine Geringere als Schauspielerin Taraji P. Henson (53) durch den Abend. Seit 2001 werden im Rahmen dieser Preisverleihung jedes Jahr afroamerikanische Künstlerinnen und Künstler in den Bereichen Musik, Schauspiel, Film und Sport ausgezeichnet. Die meisten Nominierungen konnte in diesem Jahr Drake (37) vorweisen – ganze sieben an der Zahl. Trotz dessen ging der kanadische Rapper am Ende des Abends jedoch leer aus. Anders sah das bei Nicki Minaj (41) aus. Die "Queen of Rap" wurde insgesamt sechsmal nominiert und konnte letztendlich den Preis in der Kategorie "Beste Musikerin im Bereich Hip Hop" abstauben.

In der Riege der Damen konnten sich zwei weitere Künstlerinnen mächtig freuen: Denn die Sängerinnen Victoria Monét (35) und Tyla setzten sich jeweils in zwei Kategorien durch. Für ihren Song "On My Mama" sahnte Victoria nicht nur den "BET Her Award" ab, sondern dazu auch noch den Preis für das "Musikvideo des Jahres". Tyla überzeugte in den Kategorien "Bester Newcomer" und "Bester internationaler Act".

Sänger Usher (45) wurde bei der Preisverleihung einer ganz besonderen Ehre zuteil. Der R&B-Superstar wurde nicht nur als "Bester Musiker im Bereich R&B und Pop" ausgezeichnet, sondern darüber hinaus auch noch mit dem Lifetime Achievement Award gekrönt. Diese Ehrung wurde ihm in Anerkennung seines herausragenden und erfolgreichen musikalischen Lebenswerks zuteil. Damit tritt der 45-Jährige in die Fußstapfen von Ikonen wie Prince (✝57), Whitney Houston (✝48) und Queen Latifah (54).

