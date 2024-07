Usher wird für sein Lebenswerk bei BET Awards ausgezeichnet

Eine glanzvolle Nacht für Usher (45) bei den BET Awards 2024! Am Sonntag wurde der R&B-Superstar mit dem prestigeträchtigen Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Diese Ehrung wurde ihm in Anerkennung seines erfolgreichen musikalischen Vermächtnisses zuteil, das ihn in eine Reihe mit Ikonen wie Prince (✝57), Whitney Houston (✝48) und Queen Latifah (54) stellt. Wie People berichtet, traten viele Überraschungsgäste – darunter Childish Gambino und Keke Palmer (30) – bei der Veranstaltung auf, um den 45-Jährigen zu ehren und seinen Hit "U Don't Have to Call" zu performen. Zahlreiche weitere Stars gaben dann ein Medley seiner erfolgreichsten Songs zum Besten.

Usher zeigte sich davon ziemlich gerührt und scherzte zu Beginn seiner Rede: "Ist es zu früh für mich, diese Auszeichnung zu bekommen? Ich liebe das immer noch wie damals, als ich acht Jahre alt war." Er reflektierte über seine schwierige Kindheit ohne Vater und erklärte: "Mein Vater entschied sich, wegzugehen, und das hat mich sowohl verletzt als auch geprägt." Trotz technischer Probleme während seiner Rede übermittelte der Musiker eine emotionale Botschaft über Vergebung und die Bedeutung von Vätern. Seine eigenen Söhne, Cinco und Naviyd, waren im Publikum und wurden von ihm besonders hervorgehoben.

Ushers Weg zum Erfolg war geprägt von harter Arbeit und Hingabe. Er begann seine Karriere schon früh und hat über die Jahre unzählige Hits wie "Yeah!" und "U Got It Bad" landen können. Mit seinem neuen Studioalbum "Coming Home" und einer rekordverdächtigen Super Bowl-Halbzeitshow hatte er bereits ein herausragendes Jahr hinter sich. Der Einfluss des Sängers auf die Musikindustrie und die Kultur ist immens, wie auch BET-Vizepräsidentin Connie Orlando erläuterte: "Usher prägt die Kultur und setzt neue Standards für die Musikindustrie." Die glanzvolle Ehrung bei den BET Awards ist nur ein weiteres Highlight in der beeindruckenden Karriere des Künstlers.

Doch nicht nur beruflich läuft es für den Sänger fantastisch. Vor fünf Monaten erlebte Usher einen weiteren unvergesslichen Moment: An einem einzigen Tag führte er durch die legendäre Halbzeitshow des Super Bowls und heiratete seine langjährige Partnerin Jenn Goicoechea. Passend zum Valentinstag veröffentlichte der Superstar auf seinem Instagram-Account Bilder von der intimen Zeremonie, die das Paar in verschiedenen rührenden Momenten zeigen. Kommentiert hat er die Fotos stolz mit einem Ring-Emoji und dem Datum des Hochzeitstags. Die Märchenhochzeit reihte sich nahtlos in ein Jahr voller Höhepunkte ein. Usher und Jenn, die beide stilvoll gekleidet waren, feierten ihren Bund fürs Leben im Kreise der Familie und Freunde. Zusammen besuchten sie auch die nach der Trauung stattfindende Super-Bowl-Party, die den Abend perfekt abrundete.

Getty Images Usher bei den BET Awards 2024

Getty Images Usher, Musiker

Getty Images Usher und Jennifer Goicoechea

