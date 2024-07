"Will nichts erzwingen": Julianne Hough genießt Single-Leben

Einige Jahre ist es her, dass Julianne Hough (35) in einer ernsthaften Beziehung war. Nach ihrer Trennung von Ex-Ehemann Brooks Laich (41) im Jahr 2020, dauerte es zwei Jahre, bis die Scheidung endlich durch war. Seitdem gab es zwar immer wieder Gerüchte, aber keine echte Romanze für die Dancing with the Stars-Trainerin. Und das findet sie auch gar nicht so schlimm. Wie sie gegenüber People verrät, ist sie zwar offen für die Liebe, aber "will nichts erzwingen". Sie genießt das Leben als Single, bleibt aber "offen für das, was kommt".

Dass sie tatsächlich nicht in einer Beziehung ist, hatte auch eine anonyme Quelle gegenüber Entertainment Tonight bestätigt. Schon damals hatte es geheißen, dass Julianne ihr Leben in vollen Zügen genießt und sich auf sich selbst konzentriert. "Sie arbeitet viel, reist und verbringt viel Zeit mit ihren Liebsten. Sie priorisiert ihre mentale Gesundheit, ihren Körper und ihren Geist. Sie datet gerade niemanden", hatte der Insider verraten.

Zuletzt wurde ihr eine geheime Romanze mit einem Unbekannten nachgesagt. Vor etwa einem Monat teilte die Tänzerin eine Aufnahme von sich während ihres Sommerurlaubs. Dabei filmte sie sich oberkörperfrei auf einem Boot – und zeigte für einige Sekunden einen fremden Mann, der ihr den Rücken zugekehrt hatte. Obwohl das so manche Fans ganz schön ins Munkeln brachte, äußerte sich die Schauspielerin nicht weiter dazu.

Getty Images Brooks Laich und Julianne Hough, Sportler

Instagram / juleshough Julianne Hough im Juni 2024

