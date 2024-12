Julianne & Derek Hough haben bei "Harry Potter" mitgespielt

Derek Hough (39) und Julianne Hough (36) haben eine magische Vergangenheit enthüllt: Die Geschwister waren als Statisten in Harry Potter und der Stein der Weisen zu sehen. Als Hogwarts-Schüler verbrachten sie drei Monate am Set, darunter in der Großen Halle, im Verbotenen Wald und auf dem Quidditchfeld. Auf Instagram teilte Derek ein Video, das die beiden in ihrer Hogwarts-Zeit zeigt. Für Fans war diese unerwartete Verbindung zur Zauberwelt eine große Überraschung.

Derek gestand außerdem, dass er sogar als Draco Malfoy-Double einsprang und eine Ravenclaw-Robe, einen Schal, eine Krawatte und ein paar Silberstücke "versehentlich" vom Set mitnahm. Die Fans reagierten fasziniert auf diese Offenbarung. Einer schrieb: "Wow! Wir haben gerade wieder angefangen, Harry Potter zu gucken, und ich kann nicht glauben, dass ich das nicht mitbekommen habe!" Ein anderer kommentierte beeindruckt: "Du hast wirklich hundert Leben gelebt." Beide Geschwister sind heute noch begeistert, Teil dieser magischen Welt gewesen zu sein. Bereits 2017 gestand Julianne gegenüber People, dass sie früher für Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (35) schwärmte. Sie schrieb ihm sogar einen Valentinsbrief – ob dieser je ankam, bleibt ungewiss.

Die Geschwister gehören zu den bekanntesten Gesichtern der Tanzshow Dancing with the Stars. Derek erfreut sich eines großartigen Rufes als Tanzjuror und hat mit seinem Charisma viele Fans gewonnen. Julianne hingegen hat sich auch als Schauspielerin und Sängerin einen Namen gemacht. Vor allem ihr langer gemeinsamer Weg vom Statistendasein zu gefeierten Stars hat ihre enge Beziehung noch weiter gestärkt. Die Geschwister stehen sich in allen Lebenslagen bei, so auch in diesem Jahr, als Dereks Frau Hayley Erbert zweimal am Schädel operiert werden musste.

United Archives GmbH Daniel Radcliffe in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

Getty Images Derek Hough seine Gattin Hayley Erbert und seine Schwester Julianne Hough

