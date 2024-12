Julianne Hough gratuliert ihrem Ex-Mann Brooks zur Verlobung

Julianne Hough (36), bekannt als Profitänzerin und Jurorin aus der Show Dancing With the Stars, hat ihrem Ex-Mann Brooks Laich (41) zu seiner Verlobung gratuliert. In einem Instagram-Beitrag verkündeten der ehemalige kanadische Eishockeyspieler und seine Partnerin, die isländische CrossFit-Athletin Katrín Tanja Davíðsdóttir (31), am 27. Dezember die freudige Nachricht. Julianne kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch beide, dass ihr dieses wundervolle neue Kapitel beginnt. Ich wünsche euch ein Leben voller Liebe, Lachen und endloser Abenteuer!"

Die Verlobung markiert einen weiteren Meilenstein in Brooks und Katríns Beziehung, die im Sommer 2021 erstmals öffentlich wurde. Brooks begleitete seine Freundin damals zu den CrossFit Games in Wisconsin und zeigte seine Unterstützung auf Social Media. Das Paar reiste seitdem gemeinsam um die Welt, mit Stationen in Hawaii, Botswana und Indonesien, wie Us Weekly berichtete. Für Julianne und Brooks bedeutet dies endgültig einen Abschied von ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Die beiden heirateten 2017 in Idaho, gaben jedoch 2020 ihre Trennung bekannt.

Obwohl die Ehe nach drei gemeinsamen Jahren scheiterte, zeigt sich Julianne heute zuversichtlich und reflektiert. In einem Podcast-Interview im September mit Jamie Kern Lima beschrieb sie, wie schön es war, Brooks und Katrín auf der Hochzeit eines anderen Paares wiederzutreffen. Sie sprach dabei offen über ihren Weg der Heilung und wie sehr sie durch diese Erfahrungen gereift sei. Julianne ist derzeit Single und konzentriert sich auf sich selbst und ihre Karriere. "Mein Herz ist offen. Ich bin bereit, aber ich suche nicht aktiv nach etwas Bestimmtem", erklärte sie in einem Interview gegenüber People.

Instagram / katrintanja Brooks Laich und Katrín Davíðsdóttir im Oktober 2024

Getty Images Julianne Hough und Brooks Laich im März 2018

