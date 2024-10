Übertrieben? Julianne Hough überrascht mit Netz-Striptease

Seit verganenem Jahr sitzt Julianne Hough (36) in der Jury von Dancing with the Stars. Dass sie sich aber auch selbst immer noch fantastisch bewegen kann, stellte die Profitänzerin auf einem Instagram-Video zur Schau. Zu einem R'n'B-Song schwang sie ihre Hüften – und legte vor der Kamera einen kleinen Striptease hin. "Macht euch mit mir zusammen für Episode fünf fertig", kommentierte die Blondine das Video, in dem sie ihr Alltagsoutfit gegen ein extravagantes Abendkleid tauscht. Dabei zeigt sie sich in Unterwäsche vor der Kamera und wirbelt sogar ihren BH durch die Luft, während sie ihren nackten Rücken der Kamera präsentiert.

Was wohl eigentlich nur ein amüsantes Video werden sollte, sorgt für jede Menge negative Kommentare. Einige Fans der 36-Jährigen sind der Meinung, dass ihr Striptease zu viel sei. "Hattest du schon immer den Wunsch, Stripperin zu werden?", fragt ein Nutzer provokant. Ein weiterer steigt mit ein: "Ernsthaft, was soll das in letzter Zeit mit all diesen unpassenden Videos. Ich dachte, du hättest mehr Klasse." Zudem wird angemerkt, dass der Beitrag wohl besser auf die Plattform OnlyFans passen würde. Andere hingegen halten diese Reaktionen für übertrieben – viele freuen sich über die Kreativität der "Footloose"-Darstellerin: "Absolut wunderschön! Ich liebe diese Get-Ready-Reels!"

Die Schauspielerin ist es wohl schon gewöhnt, nicht nur positive Resonanz auf Social Media zu erfahren. Vor fünf Jahren sprach der "Burlesque"-Star erstmals öffentlich über seine Sexualität und gab bekannt, "nicht hetero" zu sein. Dass das manche nicht gut auffassten, mache Julianne allerdings nichts aus, wie sie im Gespräch mit Us Weekly verriet. "Ich kenne meine Wahrheit und ich kenne die Energie, die hinter dem steckt, was ich gesagt habe", betonte sie und fügte hinzu: "Die Leute werden alles und jeden in dieser Welt definieren oder etikettieren, also bin ich nicht böse auf Leute, die das tun. Es ist, wie es ist."

