"Meine Wahrheit": Julianne Hough steht zu ihrer Sexualität

Julianne Hough (36) macht kein Geheimnis aus ihrer Sexualität. Vor fünf Jahren machte die Schauspielerin öffentlich, "nicht hetero" zu sein – und ging seitdem ziemlich offen mit dem Thema um. In einem Interview mit Us Weekly betonte sie, es überhaupt nicht frustrierend zu finden, nach ihrem Geständnis von der Welt einen Stempel aufgedrückt bekommen zu haben. "Ich kenne meine Wahrheit und ich kenne die Energie, die hinter dem steckt, was ich gesagt habe", erklärte sie und fügte hinzu: "Die Leute werden alles und jeden in dieser Welt definieren oder etikettieren, also bin ich nicht böse auf Leute, die das tun. Es ist so, wie es ist!"

Darüber hinaus zeigte sich die mittlerweile 36-Jährige auch sehr dankbar: Wie sie gegenüber Extra deutlich machte, habe sie eine Menge Menschen um sich herum, die sie stärken – das gehe jedoch nicht jedem so. "Ich möchte nur sagen, dass ich sehr dankbar für meine Familie, meine Freunde und die Unterstützung von all den Fans bin. Aber ich möchte das auch an die Menschen weitergeben, die diese Art von Unterstützung nicht haben. Das wäre mein Wunsch", erzählte Julianne.

Die "Safe Haven"-Darstellerin sprach erstmals 2019 über ihre Sexualität. Zu diesem Zeitpunkt war sie noch mit ihrem Ex-Mann Brooks Laich (41) verheiratet – und enthüllte im Gespräch mit Women's Health, wie dieser auf ihre Offenbarung reagiert hatte. "Ich [sagte zu ihm]: 'Du weißt doch, dass ich nicht hetero bin, oder?' Und er meinte: 'Wie bitte, was?'", berichtete sie und ergänzte: "Ich sagte: 'Ich bin es nicht. Aber ich habe mich dazu entschieden, mit dir zusammen zu sein.'" Mittlerweile sind die beiden aber kein Paar mehr: Julianne und der Eishockeyspieler trennten sich im Jahr 2020 und vollzogen zwei Jahre später ihre Scheidung.

Getty Images Julianne Hough im Juni 2024

Getty Images Brooks Laich und Julianne Hough im Februar 2019

