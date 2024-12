Julianne und Derek Hough spielten in "Harry Potter"-Film mit

Die Geschwister Julianne Hough (36) und Derek Hough (39) haben ihren Fans etwas Erstaunliches mitgeteilt: Sie waren als Kinder in dem Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" zu sehen. In einem kürzlich erschienenen Instagram-Video teilte Derek mit, dass sie beide 2001 als Statisten in dem ersten Teil der berühmten Zauberer-Saga mitwirkten. Mit dieser überraschenden Nachricht sorgten die beiden Tänzer für Aufsehen bei ihren Fans, die nichts von diesem besonderen Kapitel ihrer Vergangenheit ahnten.

In der Caption zu dem Video schrieb Derek: "Wusstet ihr, dass @juleshough und ich im ersten Harry Potter-Film waren? Wir verbrachten drei Monate in der Großen Halle, dem Verbotenen Wald und sogar auf dem Quidditch-Feld! Es war unglaublich, Teil eines solchen historischen Moments zu sein." Er fügte scherzhaft hinzu, dass er "versehentlich" eine Ravenclaw-Robe, einen Schal, eine Krawatte und einige Silberutensilien vom Set mitgenommen habe. Außerdem erzählte er, dass er für Draco Malfoy, gespielt von Tom Felton (37), eingesprungen sei, um Einstellungen vorzubereiten. Die beiden haben schon früher über ihre Erfahrungen am Set gesprochen und darüber, wie sie zu dieser Gelegenheit gekommen sind.

Gegenüber Access Hollywood sagte Julianne: "Wir lebten als Kinder in London, von 10 bis 15, und wir besuchten eine Schule für darstellende Künste. Sie brauchten viele Kinder, also haben sie alle Bühnenschulkinder dazu gebracht, zu kommen. Wir waren die einzigen [mit einem amerikanischen Akzent], also sagten sie: 'Hört auf, im Hintergrund zu reden.'" Derek hat als Profi-Tänzer in der US-Show Dancing with the Stars mehrfach den Sieg errungen, und seine Schwester Julianne wiederum hat sich nicht nur als Tänzerin, sondern auch als Schauspielerin und Sängerin etabliert. Ihre überraschende Vergangenheit als Hogwarts-Schüler zeigt einmal mehr, wie vielseitig die Talente der Hough-Geschwister sind.

Getty Images Derek Hough, Profitänzer

Getty Images Julianne Hough im September 2024

