Julianne Hough urlaubt im Bikinihöschen mit unbekanntem Mann

Julianne Hough (35) lässt es sich gerade so richtig gut gehen. Mit der Sonne auf der Haut, dem Geruch des Meeres in der Nase und einer frischen Brise um die Ohren schippert die Schauspielerin auf einem Boot über das blaue Nass. Den Ausflug hält die Blondine für ihre Follower auf Instagram fest und teilt ein Video, in dem ihren Fans vor allem zwei Dinge auffallen: ihr leicht bekleideter Körper und ein unbekannter Mann. Die "Footloose"-Darstellerin sonnt sich auf dem Deck des Schiffs lediglich in einem Bikinihöschen und filmt kurzerhand den Rücken ihrer männlichen Begleitung, der offenbar gerade dabei ist, einen Gegenstand ins Meer zu werfen.

Unter ihrem Beitrag fragen sich so manche Fans, wer denn der mysteriöse Mann an Juliannes Seite sei. Aber vor allem bewundern ihre Follower ihren durchtrainierten Körper. "Selbst die Fische denken sich 'Wow, das ist ein heißer Körper'" oder "Absolute Perfektion" sind nur zwei von vielen der begeisterten Kommentare. Einer warnt die Beauty allerdings vor ungebetenen Gästen und schreibt: "Du bist nackt! Nimm dich vor den Paparazzi in acht." Das scheint Julianne aber herzlich wenig zu interessieren – sie genießt ihre kleine Bootsfahrt in der Sonne sichtlich!

Dass Juliannes Körper in Topform ist, kommt allerdings nicht von irgendwoher! Wie durchtrainiert ihr Körper wirklich ist, bewies die 35-Jährige erst vor wenigen Wochen, als sie ein Foto in einem pastellgelben Bikini auf Social Media teilte und darauf ihre Bauchmuskeln gekonnt in Szene setzte. Dem Magazin Delish verriet sie ihr abendliches Ritual vor dem Zubettgehen: "Ich habe diese Wasserflasche, [...]. Jeden Abend vor dem Schlafengehen gebe ich Eis hinein und fülle sie bis oben hin auf und ich trinke das Wasser die ganze Nacht über." Wassertrinken zieht sich auch durch den gesamten Tag der Beauty – morgens gibt es bei ihr üblicherweise ein heißes Wasser mit Zitrone, das ja bekanntermaßen eine Menge an gesundheitlichen Vorteilen bieten soll.

Instagram / juleshough Julianne Houghs unbekannte, männliche Begleitung im Juni 2024

Instagram / juleshough Julianne Hough, Schauspielerin

