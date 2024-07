Auch Christian Düren ist über Beziehungs-Outing glücklich!

Die Beziehung zwischen Amira Pocher (31) und Christian Düren (34) ist seit ihrem Debüt bei der Berliner Fashion Week offiziell. Dass sie diesen Schritt nach all den Monaten endlich gewagt haben, stimmt den Moderator positiv. "Es ist das erste Mal und deswegen ist es aufregend. Aber es ist total gut, fühlt sich gut an", schwärmt er im Interview mit taff. Dass der erste gemeinsame Auftritt sich so toll anfühlte, mache Christian und Amira glücklich.

Wie glücklich die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher (46) mit dem Beziehungs-Outing ist, brachte sie im Interview mit Bild zum Ausdruck. "Ich bin sehr erleichtert! Die Zeit war reif! Ich bin froh, dass das Versteckspiel endlich vorbei ist", betonte die Beauty. Amüsiert fügte sie hinzu: "Jetzt muss ich mich erst mal daran gewöhnen, dass ich ihn nicht mehr aus jeder Instagram-Story herausschneiden muss."

Dass die zwei TV-Bekanntheiten ein Liebespaar sind, spekulierten aufmerksame Beobachter bereits seit Beginn des Jahres. Im Januar verbrachte die Podcasterin einen Urlaub in Südafrika – und auch der Kölner war dabei. Ein Augenzeuge berichtete gegenüber Bild: "Sie haben sich mehrfach geküsst, wirkten sehr vertraut." Wie Amira nun im Interview mit dem Blatt verriet, habe es in eben diesem Urlaub auch schon richtig zwischen ihnen gefunkt.

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

Action Press Amira Pocher und Christian Düren bei einem Event im Juli 2024

