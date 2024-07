So reagierten Kris Jenners Töchter auf ihre Tumor-Diagnose

Kris Jenner (68) hat kürzlich offenbart, dass bei ihr ein Tumor an den Eierstöcken entdeckt wurde und sie sich daher einer Operation zur Entfernung dieses Tumors unterziehen muss. Ihre Familie zeigt ihr in dieser schweren Zeit volle Unterstützung. Während der neuen Episode von The Kardashians teilt Kris emotional ihre Diagnose mit. Ihre Tochter Kim Kardashian (43) zeigt sich tief betroffen: "Eine Operation und die Entfernung der Eierstöcke sind wirklich eine große Sache. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie es ist, in dieser Situation zu sein und wie ängstlich man sich fühlen muss."

Auch Kims Schwester Kourtney Kardashian (45) äußert sich verständnisvoll zu der schwierigen Situation ihrer Mutter. In einem separaten Interview erklärt die Poosh-Gründerin: "Ich verstehe vollkommen, wie sich meine Mutter fühlt, weil ich mich genauso fühlen würde." Sie fügt hinzu, dass der Eingriff zwar nicht wegnehme, was Kris erlebt hat oder wer sie ist, aber durchaus ein sentimentales Gefühl auslöse, da es einen Teil der weiblichen Identität betreffe. Kendall Jenner (28) ist hingegen etwas pragmatischer gestimmt: "Ich verstehe, dass es traurig ist, weil sie [ihre Eierstöcke] all ihre Kinder auf die Welt gebracht haben. Aber gleichzeitig, wofür soll man sie noch benutzen? Wenn sie einen möglicherweise verletzen, sollte man sie einfach rausnehmen."

In der vergangenen Folge sprach Kris über den diagnostischen Befund und erinnerte sich an die besorgniserregenden Symptome, die sie seit Mai plagten. Sie berichtete von einem "monotonen" und "beständigen" Klingeln im Ohr, das ihr Angst gemacht hatte, ihr Gehör zu verlieren. "Es hört nicht auf. Was hat das zu bedeuten? Wird es immer da sein? Gibt es eine Lösung? Gibt es ein Heilmittel? Ich meine, es gibt all diese unbeantworteten Fragen. Wird es lauter? Verliert man sein Gehör?", fragte sich Kris besorgt in einem Moment der Offenheit. Diese gesundheitlichen Probleme sind nur ein Aspekt der Herausforderungen, denen sie derzeit gegenübersteht.

Kris Jenner, Unternehmerin

Kris Jenner, Realitystar

