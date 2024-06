Zyste und Tumor: Kris Jenner hat Angst um ihre Gesundheit!

Anfang Mai machten besorgniserregende Nachrichten die Runde: Bei Kris Jenner (68) wurden eine Zyste und ein Tumor entdeckt. Bisher hat die TV-Bekanntheit keine weiteren Details ihrer Erkrankung mit ihren Fans geteilt. In den bisherigen Folgen von The Kardashians hat das Familienoberhaupt allerdings bereits das eine oder andere Mal über die gesundheitlichen Probleme gesprochen. Sie berichtete von einem "monotonen" und "beständigen" Klingeln im Ohr und die Angst darüber, ihr Gehör verlieren zu können. "Es hört nicht auf. Was hat das zu bedeuten? Wird es immer da sein? Gibt es eine Lösung? Gibt es ein Heilmittel? Ich meine, es gibt all diese unbeantworteten Fragen. Wird es lauter? Verliert man sein Gehör?", fragte sich Kris besorgt.

Mit ihren Sorgen biss Kris bei Töchterchen Khloé Kardashian (40) allerdings auf Granit! "Ich liebe meine Mutter über alles, aber ich habe das Gefühl, dass ich jeden zweiten Tag, jede zweite Woche eine SMS oder einen Anruf von ihr bekomme, in dem sie sich über eine andere Krankheit beklagt, die immer schlimmer wird", erklärte die Good-American-Gründerin leicht genervt. Wie schwerwiegend die gefundenen Anomalien in Kris' Körper wirklich sind, hat die 68-Jährige bisher allerdings noch nicht aufgeklärt.

Kris musste schon so einige dramatische Dinge in ihrem Leben durchstehen. Erst vor wenigen Wochen gestand sie, dass sie bereits eine Fehlgeburt erlitten hat. Dieses schlimme Ereignis trug sich kurz vor den Schwangerschaften ihrer zwei jüngsten Töchter Kendall (28) und Kylie Jenner (26) zu. Und trotzdem: Am liebsten würde Kris noch ein weiteres Mal Mutter werden wollen. "Ich würde jetzt schwanger sein, wenn ich könnte. Aber ich kann einfach nicht", erzählte sie in der TV-Show.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Kris Jenner und Khloé Kardashian im April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie und Kendall Jenner

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Kris' Sorgen verstehen? Ja, absolut. Das ist besorgniserregend. Nee, ich denke, sie übertreibt da ein wenig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de