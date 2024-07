EM-Traum vorbei: Julian Nagelsmann "kämpft mit den Tränen"

Erst vor wenigen Stunden platzte für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Traum vom Halbfinale bei der Fußball-EM im eigenen Land. Doch nicht nur für die Spieler ist das EM-Aus durch ein Tor der Spanier in der 119. Minute bitter – auch an Bundestrainer Julian Nagelsmann geht das nicht spurlos vorbei. "Ich kämpfe mit den Tränen. Wenn die Spieler über die letzten Wochen erzählen, ist das emotional. Es geht eine besondere Zeit zu Ende", erklärt er im Interview mit ARD sichtlich emotional. Seiner Meinung nach habe die deutsche Mannschaft alles gegeben und hätte den Sieg definitiv verdient: "Wir sind gut zurückgekommen, wir haben gut reagiert. Wir waren dem Siegtreffer deutlich näher als die Spanier."

Dass die Nationalmannschaft nun bis zur Fußball-WM 2026 warten müsse, um ihr Können unter Beweis zu stellen, sei für ihn besonders ärgerlich: "Es tut weh, weil es jetzt zwei Jahre dauert, bis wir es besser machen können. Und ein Heim-Turnier wird in meiner Karriere wahrscheinlich nicht mehr kommen." Alles in allem sei die EM aber ein Erfolg gewesen. "Wir hatten eine tolle Symbiose mit den Menschen im Land, haben Leute vor den Fernseher geholt, die es in den letzten Jahren nicht gemacht haben. Das ist etwas, was wir mitnehmen, aber wir hätten gerne noch eine Woche gehabt." Die Mannschaft werde sich am Samstag zusammensetzen, einen Plan habe Julian für das Treffen aber noch nicht: "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was geplant ist. Ich habe nicht mit dem Ausscheiden kalkuliert."

Wenige Stunden zuvor kämpften die deutschen Fußball-Stars mit dem spanischen Nationalteam in einem fulminanten Viertelfinalspiel um den Einzug ins Halbfinale und damit um eine Chance auf den Titel. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging Spanien in der 52. Minute in Führung – Florian Wirtz (21) rettete die deutschen Kicker in der 89. Minute kurz vor Ende der regulären Spielzeit mit einem 1:1 in die Verlängerung. In der 119. Minute war der Traum dann jedoch aus: Merino traf für Spanien und kickte Deutschland damit aus dem Turnier.

Joshua Kimmich und Julian Nagelsmann, 2024

Florian Wirtz, Fußballer

