EM-Aus für Deutschland: Spanien trifft in der 119. Minute!

Am heutigen Abend traf die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Rahmen der Fußball-EM im eigenen Land auf ihren Viertelfinalgegner Spanien. In dem K.o.-Spiel ging es für die Mannschaften um den Einzug ins Halbfinale und damit um die Chance auf den Titel. In einem spannenden Duell lieferten sich die beiden Teams dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem schlussendlich Spanien am längeren Hebel saß und die deutsche Mannschaft in der 119. Minute aus dem Turnier kickte.

Während des Spiels ging Spanien nach einer torlosen ersten Halbzeit zunächst in Führung, als Dani Olmo in der 52. Minute traf. Kurz vor Abpfiff sorgte Florian Wirtz (21) dann für Erleichterung bei den deutschen Fans: In der 89. Minute sorgte er für den Ausgleich und kickte Deutschland damit in die Verlängerung. Nach einer fulminanten Verlängerung dann jedoch die große Enttäuschung für Deutschland: Merino trifft in der 119. Minute und sicherte seiner Mannschaft damit den Einzug ins Halbfinale.

In einer Pressekonferenz am Mittwoch zeigte sich die deutsche Nationalmannschaft noch vorsichtig optimistisch. Wie Bild berichtete, beantwortete Toni Kroos (34) noch einige Fragen zu der aktuellen Gefühlslage der deutschen Mannschaft. "Vor dem Turnier gab es Zweifel. Ein gewisses Minimalziel haben wir erreicht. Unabhängig davon, wie es weitergeht, wird man im Nachgang nicht mehr von einer Katastrophe sprechen, erklärte er und ergänzte: "Trotzdem haben wir uns zum Ziel gesetzt, das Turnier zu gewinnen. Wir wollten genau hierhin. Der eigene Antrieb ist aber noch deutlich weiterzukommen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Wirtz, Fußballer

Anzeige Anzeige

Getty Images Toni Kroos, Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass Deutschland das Spiel verlieren wird? Ja, das habe ich schon befürchtet... Nein, ich habe gedacht, dass Deutschland gewinnt! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de