Model oder Krieger? Paul Mescal trainiert hart für Filmrolle

Paul Mescal (28) hat sich für seine Rolle in "Gladiator II" richtig ins Zeug gelegt! Um dem Aussehen eines Kriegers gerecht zu werden, nahm der Schauspieler einige Kilos zu und trainierte hart. "Ich wollte einfach groß und stark sein und wie jemand aussehen, der ein bisschen Schaden anrichten kann, wenn die Kacke am Dampfen ist", erklärt er im Vanity Fair-Interview. Doch das war wohl gar nicht so leicht. Amüsiert fügt er hinzu: "Ich denke auch, dass man in seinem Streben nach dem perfekten Aussehen manchmal eher wie ein Unterwäschemodel als wie ein Krieger aussehen kann." Sein Muskelaufbau und das "Gefühl, stark in seinem Körper zu sein", habe eine "psychologische Wirkung" auf ihn gehabt, die dem Iren für den Film nützlich gewesen sei.

Auch seinem Co-Star Pedro Pascal (49) ist die körperliche Verwandlung von Paul aufgefallen – aber vor allem hat er sie zu spüren bekommen. Der Filmstar erinnert sich an die Kampfszenen während der Dreharbeiten: "Es ist brutal, Mann. Ich nenne ihn Ziegelmauer-Paul. Er ist so stark geworden. Ich würde mich lieber von einem Gebäude stürzen, als noch einmal gegen ihn kämpfen zu müssen." Aber eben Paul, der "so fit, so talentiert und so viel jünger ist", sei ein wichtiger Grund dafür, dass Pedro seinen "armen Körper" diesen Erfahrungen aussetze.

Das Angebot, in der Fortsetzung des Oscar-prämierten Films mitzuspielen, konnte Paul damals nicht ablehnen. "Das Skript von 'Gladiator' liegt auf deinem Schreibtisch und du kannst einfach nicht nein sagen", schwärmte er im Interview mit AnOther. Und wie erste veröffentlichte Bilder vom Set zeigten, geht der "All of Us Strangers"-Darsteller in seiner Verkörperung des römischen Empire-Kämpfers Lucius Verus voll und ganz auf. Pauls Kostüm setzte seine muskulösen Oberarme während einer Kampfszene perfekt in Szene!

Getty Images Pedro Pascal, Filmstar

Getty Images Paul Mescal, Schauspieler

