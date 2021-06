Wie steht es aktuell um Bam Margera (41)? Der Skater sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für unangenehme Schlagzeilen: Denn seit Jahren kämpft der Jackass-Star gegen seine Alkohol- und Drogensucht und begab sich deswegen schon mehrfach in einen Entzug. Auch sein TV-Kollege Steve-O (47) sorgt sich um seinen guten Kumpel – denn laut dem Stuntman haben sich Bams Probleme zuletzt verschlimmert...

In Howie Mandels (65) Podcast "Howie Mandel Does Stuff" sprach Steve jetzt offen über seinen Freund: "Er hat Probleme mit Drogenmissbrauch und ich denke, es gibt noch eine andere Ebene, die der psychischen Gesundheit. Das verschlimmert sich gegenseitig!" Laut dem 47-Jährigen gebe sich Bam derzeit aber große Mühe, wieder in ein Reha-Zentrum zu kommen – und das sei auch nötig: "Ich denke, die Dinge haben sich in letzter Zeit zugespitzt", erklärte Steve.

Auch Steve selbst war jahrelang drogensüchtig. Seit 13 Jahren ist der 47-Jährige nun aber bereits clean – und feierte das im März via Instagram. "Danke an alle, die mir geholfen haben, es so weit zu bringen!", schrieb Steve in dem Netzwerk.

Getty Images Steve-O beim Comedy Central Roast of Charlie Sheen

Getty Images Bam Margera, "Jackass"-Star

Getty Images Steve-O bei der Premiere von "Game Over, Man" 2018

