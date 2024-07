"Back To Black"-Star Marisa Abela und ihr Jamie sind verlobt

Bei Marisa Abela (27) läuten wohl bald die Hochzeitsglocken! In ihrer Instagram-Story teilt die Schauspielerin glückliche Neuigkeiten: Ihr Freund Jamie Bogyo hat ihr einen Antrag gemacht! Der Musical-Darsteller hielt den besonderen Moment in einem Video fest. Darin ist zu sehen, wie Marisa in Jamies Armen liegt und ihn überglücklich umarmt. In einem weiteren Clip posieren die Turteltauben mit einem breiten Grinsen im Gesicht für die Kamera – ganz stolz zeigt die "Back To Black"-Darstellerin dabei ihre Hand mit dem funkelnden Ring am Finger. "Sie sagte, sie wird darüber nachdenken!", scherzt Jamie in der Bildunterschrift.

Die Fans und Freunde des Paares sind begeistert. "Wunderschönes Paar. Glückwunsch", "Unglaubliche Neuigkeiten von einem atemberaubenden Paar" und "Einfach die besten Nachrichten aller Zeiten. Ich liebe euch beide so sehr", lauten nur drei von unzähligen Kommentaren unter dem Social-Media-Beitrag. Auch Marisa selbst kommentiert den Zusammenschnitt ihres glücklichen Moments. "Ein weinendes Durcheinander", schreibt sie und fügt ein rosafarbenes Herz-Emoji hinzu.

Auf Jamies Social-Media-Account ist ersichtlich, wie überglücklich das Paar miteinander zu sein scheint. Hin und wieder teilt der "West End"-Darsteller gemeinsame Fotos im Netz. Zu Marisas Geburtstag teilte er sogar eine ganze Bilderreihe, in der die fröhlichen Momente der Turteltauben festgehalten sind. So stehen sie auf einem Schnappschuss vor einer malerischen Meereslandschaft und küssen sich innig. "Du bist zeitlos für mich", schwärmt Jamie über seine Verlobte.

Anzeige Anzeige

Instagram / jamiebogyo Marisa Abela, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jamiebogyo Musical-Star Jamie Bogyo und Schauspielerin Marisa Abela

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, das Paar wird seine Fans von der Hochzeitsplanung berichten? Nee, ich glaube nicht. Ja, da bin ich mir sicher. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de