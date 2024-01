Erster Trailer: So wird das Amy-Winehouse-Biopic aussehen!

Die Fans bekommen einen ersten Vorgeschmack! Schon länger ist bekannt, dass ein Biopic über die 2011 verstorbene Sängerin Amy Winehouse (✝27) in der Mache ist. In der Hauptrolle wird der Barbie-Star Marisa Abela (27) die britische Musikerin verkörpern und ihr Leben darstellen. Nachdem es bereits erste Fotos vom Set gegeben hat, wird nun ein erster Trailer für den Amy-Winehouse-Film veröffentlicht!

Auf YouTube können die Fans einen ersten Blick auf den neuen Streifen erhaschen. In "Back to Black" wird Amys Lebensgeschichte erzählt – sowohl der Beginn ihrer Karriere und die Liebe zur Musik als auch der Alkohol- und Drogenmissbrauch. Neben Marisa spielen in dem Biopic auch Jack O’Connell (33), Eddie Marsan und Lesley Manville mit.

Und was sagen die Fans zu dem Teaser? Einige sind richtig begeistert, andere finden allerdings, dass Marisa ihrem Idol Amy nicht gerecht wird. "Tut mir leid, aber diese Schauspielerin sieht einfach nicht wie Amy aus", kommentiert etwa ein Nutzer. Ein anderer merkt allerdings an: "Marisa hat so hart an dieser Rolle gearbeitet, es sieht bisher fantastisch aus! Ich kann es kaum erwarten!"

Getty Images Amy Winehouse bei den MTV Movie Awards 2007

MEGA Marisa Abela und Eddie Marsan am Set von "Back To Black"

Getty Images Amy Winehouse im Juni 2007

