Fan-Kritik: Marisa Abela ist Fehlbesetzung für Amy Winehouse

Die Fans sind wohl nicht begeistert! Marisa Abela (26) ist eine britische Schauspielerin, die seit 2020 auf den Fernsehbildschirmen zu sehen ist. In diesem Jahr konnte sie eine begehrte Hauptrolle ergattern – in der Filmbiografie von Amy Winehouse (✝27) "Back To Black" verkörpert sie die Sängerin. Amys Fans hielten sie allerdings von Beginn an für eine Fehlbesetzung. Dann werden sie von diesen Bildern vom Set so gar nicht begeistert sein.

Es sind jetzt Aufnahmen vom Filmset aufgetaucht, die Marisa in voller Amy-Winehouse-Montur zeigen. Die größte Kritik an der Besetzung der Rolle sei wohl gewesen, dass die Schauspielerin der Sängerin nicht wirklich ähnlich sehe, berichtete das amerikanische Magazin TMZ. Die Produktion scheint an dem Aussehen der 29-Jährigen auch nichts verändert zu haben. Und obwohl Amys Vater scheinbar gesagt habe, dass dies kein Problem für ihn sei, beruhigt das die Fans höchstwahrscheinlich nicht.

Amy Winehouse war im Alter von 27 Jahren gestorben und gehört somit zum Klub 27 – dieser besteht aus mehreren Musiklegenden, die in diesem jungen Alter verstorben sind. Die "Love Is a Losing Game"-Interpretin hatte schon früh mit Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen und unterlag schließlich einer Alkoholvergiftung.

