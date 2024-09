Intime Szenen: Marisa Abela schwärmt von ihrem Co-Star Kit

Marisa Abela (27), bekannt aus der Serie "Industry", hat ihrem Co-Star Kit Harington (37) ein großes Lob ausgesprochen. In der kommenden dritten Staffel der Serie, die Anfang Oktober auf BBC One und iPlayer debütiert, spielt Kit die Rolle des Sir Henry Muck, während Marisa die Finanzabsolventin Yasmin Kara-Hanani verkörpert. Besonders eine umstrittene Duschszene sorgte bereits für Schlagzeilen. Jetzt verriet die Schauspielerin in einem Gespräch mit Elle UK: "Kit ist ein echter Gentleman." Und erklärte weiter, dass der Game of Thrones-Star während der Dreharbeiten immer darauf geachtet habe, dass sich alle wohlfühlen und dass seine Arme in der richtigen Position sind.

Die Duschszene, in der Kits Charakter Sir Henry eine "goldene Dusche" von Yasmin erbittet, bezeichnet Marisa als eine der herausforderndsten. Sie erklärt, dass Intimitätskoordinatoren bei solch gewagten Szenen eine wichtige Rolle spielen, da sie die Schauspieler unterstützen und sicherstellen, dass alle Beteiligten die Grenzen und das Wohlbefinden der anderen respektieren. "Ich habe bei diesen Dreharbeiten so viel gelernt, vor allem im Hinblick auf klare Kommunikation und das Setzen von Grenzen", sagt sie weiter. Die neue Staffel, in denen auch Ken Leung und Myha'la Herrold wiederzusehen sind, beinhaltet acht Episoden.

Abseits der herausfordernden Drehs hat Marisa, die seit diesem Jahr mit ihrem Freund Jamie Bogyo verlobt ist, eine enge Freundschaft zu ihren Kollegen aufgebaut und betont, dass diese Verbindungen eine besondere Bereicherung wären. Nach ihrer Rolle als Amy Winehouse (✝27) im Film "Back To Black" sei es für die 27-Jährige eine Erleichterung gewesen, zur Serie "Industry" zurückzukehren und mit so wundervollen Kollegen zu arbeiten. "Es sind wirklich einige meiner engsten Freunde", verriet die Schauspielerin. Fans können sich außerdem auf eine vierte Staffel der Serie freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

Anzeige Anzeige

MEGA Marisa Abela, am Set als Amy Winehouse

Anzeige Anzeige