So vielversprechend ist der Trailer vom Amy-Winehouse-Film

Ihr Leben kommt auf die große Leinwand! Mit Mega-Hits wie "Back To Black" und "Valerie" hatte Amy Winehouse (✝27) weltweite Berühmtheit erlangt. Doch im Jahr 2011 starb sie an den Folgen einer Alkoholvergiftung. Mit "Back To Black" können sich Musikfans auf eine emotionale Verfilmung ihrer Geschichte freuen: Ein erster Trailer auf YouTube gibt nun einige Einblicke in das Biopic. Neben Amys musikalischer Karriere wird dabei auch ihre tragische Lebensgeschichte beleuchtet. Dafür schlüpft Marisa Abela (27) in die Rolle der Soul-Legende. Wie emotional der Film wird, können die Fans ab dem 18. April in den Kinos verfolgen.

