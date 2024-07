Erstes Baby: So war die Geburt von Sharon Trovatos Sohn Can!

Bei Sharon Trovato (32) hat sich in letzter Zeit einiges getan: Die Beauty ist Mama geworden! Vor wenigen Tagen erblickte ihr Sohn Can Milano das Licht der Welt. Im Promiflash-Interview berichtet der "Die Trovatos"-Star jetzt von der Entbindung: "Ich hatte, ehrlich gesagt, auch Angst vor den Schmerzen, die eine Geburt mit sich bringt, aber dennoch habe ich sie ohne PDA und so gemeistert." Gemeinsam mit Ehemann Orkun genießt Sharon jetzt ihr junges Familienglück – mehr Details erfahrt ihr im Promiflash-Video!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de