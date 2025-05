Neu-Mama Sharon Trovato wird von Schwiegereltern unterstützt

Sharon Trovato (33) genießt ihr neues Leben als Mama in vollen Zügen – und bekommt dabei starke Unterstützung von ihrer Familie. Die Reality-TV-Darstellerin, die vor rund einem Jahr ihren ersten Sohn bekam, verriet jetzt beim Bild-Renntag gegenüber Promiflash, wie sehr sie sich auf ihre Verwandten verlassen kann. Während ihre eigenen Eltern zwar etwas weiter entfernt wohnen, greifen ihr ihre Schwiegereltern besonders tatkräftig unter die Arme. "Meine Eltern wohnen ein bisschen weiter weg von mir. Aber meine Schwiegereltern wohnen nebenan. Und die unterstützen mich da noch mal ein bisschen mehr. Aber wenn meine Eltern bei mir sind, dann ist das auch eine sehr, sehr gute Hilfe", schwärmte Sharon.

Die Unterstützung im Alltag ist für die junge Familie besonders wertvoll. Der kleine Can Milano hält seine Eltern sicherlich ordentlich auf Trab – umso besser, wenn gleich mehrere helfende Hände zupacken können. Ihre Schwiegereltern wohnen praktischerweise direkt nebenan und scheinen für Sharon jederzeit da zu sein, wenn sie Hilfe braucht. Doch auch wenn Sharons Eltern bedingt durch die Entfernung nicht jede alltägliche Situation miterleben, ist auf sie Verlass, sobald sie zu Besuch sind. So entsteht ein familiäres Netzwerk, in dem Sharon, ihr Partner Orkun und ihr Sohn sich geborgen fühlen dürfen.

Bereits kurz nach der Geburt des kleinen Can Milano hatte sich Sharons Mutter Marta Trovato stolz auf Instagram gezeigt und die frohe Botschaft mit der Community geteilt. Das Gesicht des Babys wurde liebevoll mit einem Bären-Emoji verdeckt, doch der stolze Oma-Blick war unverkennbar. Fans der Trovatos zeigten sich begeistert über den Familienzuwachs und überhäuften die frisch gebackene Mama und ihre Familie mit Glückwünschen und süßen Nachrichten. Sharon, die ihre Privatsphäre in Sachen Nachwuchs bisher meist schützte, öffnet sich mittlerweile häufiger zu Familienthemen. Im privaten Umfeld legen die Trovatos schon immer Wert auf Zusammenhalt, der nun auch in der nächsten Generation weitergegeben wird.

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato mit ihrem Freund

Instagram / marta_trovato_official Sharon Trovato, Juli 2024

