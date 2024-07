So geht es Sharon Trovato nach der Geburt ihres ersten Babys

Sharon Trovato (32) und ihr Ehemann Orkun D'Goku durften gestern ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät die frischgebackene Mama, wie sie sich kurz nach der Geburt fühlt. "Aktuell geht es mir und dem Baby gut", verkündet Sharon und fügt hinzu: "Ich befinde mich ja im Wochenbett, und das darf man wirklich nicht unterschätzen." Sie ist sich allerdings darüber im Klaren, dass die kommenden Wochen kein Zuckerschlecken werden. "Wenn die ganze Euphorie sich gelegt hat und die schlaflosen Nächte kommen, dann treten auch die Schmerzen auf. Aber das muss man durchstehen", betont die Reality-TV-Bekanntheit.

Auch der Rest der Trovatos scheint sich über den Familienzuwachs zu freuen. So kam die freudige Verkündung der Geburt nicht von Sharon selbst, sondern von ihrer Mama Marta Trovato. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie einen Schnappschuss von ihrer Tochter Sharon und dem kleinen Sprössling im Krankenhaus. Das Gesicht des Babys hat sie dabei mit einem Bärchen-Emoji verdeckt. Marta gab in ihrem Text zu dem Foto auch gleich den Namen ihres Enkelsohnes preis: "Wir sind so stolz auf unseren kleinen Engel! Herzlich willkommen, Can Milano!"

Bei Sharon und Orkun ging es in den vergangenen Monaten Schlag auf Schlag. Im Februar gab die einstige TV-Detektivin ihre Schwangerschaft bekannt. Wenige Wochen nach der freudigen Nachricht verkündeten die werdenden Eltern ihre Verlobung. Mittlerweile haben die beiden sich das Jawort gegeben, was Sharon mit einem süßen Beitrag auf der Social-Media-Plattform mit ihren Followern teilte. "Noch nie in meinem Leben war ich so glücklich wie mit dir. Kein Moment war jemals so voller Glück wie die Zeit, die ich mit dir verbringe. Danke, dass du mein Leben so besonders machst", lauteten ihre bewegenden Worte in der Bildbeschreibung.

Sharon Trovato, Juli 2024

Sharon Trovato und ihr Mann Orkun am ihrer Hochzeit

