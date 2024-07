Baby ist da! Sharon Trovato ist zum ersten Mal Mama geworden

Freudige Nachrichten aus dem Hause Trovato: Das Kind von Sharon Trovato (32) und ihrem Partner Orkun hat endlich das Licht der Welt erblickt. Allerdings kommen diese News nicht etwa von den Eltern selbst, sondern von der frisch gebackenen Oma Marta Trovato. Diese teilt auf ihrem Instagram-Account ein Foto von ihrer Tochter und dem kleinen Sprössling, wobei das Gesicht des Babys mit einem Bären-Emoji verdeckt ist. Es sieht aus, als wäre der Schnappschuss kurz nach der Geburt entstanden, denn im Hintergrund kann man ein Krankenzimmer erkennen. Marta verrät in ihrem Text zum Bild auch gleich den Namen von Sharons Kind, denn sie schreibt: "Wir sind so stolz auf unseren kleinen Engel! Herzlich willkommen, Can Milano!"

Die Fans der Reality-TV-Familie freuen sich riesig für die junge Mutter und fluten die Kommentare unter dem Post mit allerlei Herz- und Kuss-Emojis. "Herzlichen Glückwunsch und eine schöne Kennlernzeit", "Alles Gute und viel Zeit zum Kuscheln wünsche ich dir!" und "Aw, wie schön! Herzlichen Glückwunsch auch an Oma und Opa. Genießt die Zeit mit dem kleinen Engel und an die Eltern: Alles Gute!", wünschen die Supporter. Sharon und Orkun haben sich bis jetzt allerdings noch nicht selbst mit ihrem Nachkömmling im Netz gemeldet.

Im Februar verkündete die einstige TV-Detektivin voller Vorfreude, dass sie und ihr Liebster Nachwuchs erwarten. Seitdem hat sich einiges verändert, denn einige Wochen nach der Ankündigung haben die beiden Turteltauben sich verlobt! Wann und wo genau die Hochzeit stattfinden soll, haben die jungen Eltern bis jetzt aber noch nicht verraten.

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato mit ihrem Freund Orkun

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato mit ihrem Freund

