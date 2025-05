Ein Jahr nach Geburt: Will Sharon Trovato wieder Nachwuchs?

Reality-TV-Star Sharon Trovato (33) stand jetzt am vergangenen Wochenende beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen Rede und Antwort zu einem Thema, das viele ihrer Fans brennend interessiert: Plant sie nach dem ersten Baby schon weiteren Nachwuchs? Gemeinsam mit ihrem Ehemann Orkun wurde Sharon vor etwa einem Jahr zum ersten Mal Mutter eines kleinen Sohnes. Im Gespräch mit Promiflash verriet die junge Mutter jetzt offen, wie sie zu weiteren Kindern steht – und ließ durchblicken, dass das Familienglück derzeit ganz ihrem Erstgeborenen gehört.

"Vorstellen auf jeden Fall, aber jetzt aktuell erst mal noch nicht. Wir möchten noch die Zeit mit unserem Sohn genießen und unsere volle Liebe nur ihm geben. Und wenn wir so weit sind, dann natürlich auf jeden Fall", erklärte sie uns im Interview. Für Sharon und Orkun ist somit klar: Sie wollen die exklusive Zeit zu dritt noch in vollen Zügen auskosten, bevor sie sich erneut auf das Abenteuer Baby einlassen. Einen konkreten Zeitplan für das nächste Trovato-Baby scheint es also noch nicht zu geben, aber ausgeschlossen ist weiterer Nachwuchs ganz und gar nicht. Bis dahin steht für das Paar vor allem das eigene Familienglück mit dem kleinen Can Milano im Mittelpunkt.

Bereits bei der Geburt ihres Sohnes zeigte sich, wie wichtig Sharon die Zeit mit der Familie ist. Schon damals gab nicht sie selbst, sondern Mutter Marta Trovato die frohe Botschaft via Instagram bekannt und sprach voller Stolz vom süßen Enkelkind. Trovato-Fans jubelten in den Kommentaren und schickten zahlreiche Glückwünsche an das Paar. Sharon selbst ist als Reality-TV-Gesicht und auf Social Media bekannt und gibt ihren Followern regelmäßig private Einblicke. Jedoch teilt sie Details aus ihrem Familienleben oft sehr bedacht – zum Schutz ihres Sohnes und aus Rücksicht auf die Privatsphäre.

Instagram / marta_trovato_official Sharon Trovato, Juli 2024

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato mit ihrem Mann Orkun

