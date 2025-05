Darum lehnte Neu-Mama Sharon Trovato alle TV-Anfragen ab

Sharon Trovato (33), die 2022 als Kandidatin bei "Kampf der Realitystars" auftrat, hat in diesem Jahr eine ganz neue Rolle übernommen: Sie ist Mama eines Sohnes geworden. Bei einem Auftritt auf dem Bild-Renntag sprach sie mit Promiflash offen darüber, wie sich ihr Leben seit der Geburt verändert hat. Dabei verriet sie auch, dass nach der Geburt bereits mehrere TV-Sender mit Anfragen für neue Projekte auf sie zugekommen sind. Ihr Sohn hat bei sämtlichen Überlegungen für Sharon allerdings oberste Priorität.

Im Gespräch erklärt Sharon Trovato ehrlich, dass sie für dieses Jahr alle TV-Angebote ausgeschlagen hat. "Ich hatte tatsächlich schon so ein paar Anfragen gehabt für dieses Jahr, aber ich habe natürlich alles abgelehnt, weil ich gesagt habe, das ist für mich viel zu früh und ich kann meinen Sohn noch nicht meinen Sohn so lange alleine lassen, wenn ich jetzt irgendwie zwei Wochen oder so weg wäre", schilderte die Neu-Mama gegenüber Promiflash. Auch für Formate wie das "Sommerhaus", bei denen man längere Zeit von zu Hause weg wäre, sei sie aktuell nicht bereit. Für die Zukunft schließt sie ihre Rückkehr ins TV allerdings nicht aus: "Und ab nächstem Jahr bin ich schon eher bereit dazu. Aber dieses Jahr noch nicht. Aber ich bin nicht abgeneigt", so die Reality-TV-Teilnehmerin weiter.

Sharon hat sich längst ein festes Plätzchen in der deutschen Reality-TV-Landschaft gesichert – ob bei "Kampf der Realitystars" oder auf ihren Social-Media-Kanälen. Ihr privates Glück stellt für sie aber aktuell alles andere in den Schatten. Schon in der Vergangenheit teilte die lebensfrohe Kölnerin, die ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes fast alle ihrer dazugewonnenen Pfunde wieder los ist, immer wieder Einblicke in ihr Familienleben und ihren Wunsch nach intensiver Zeit mit ihren Liebsten. Ihr ehrlicher Umgang mit der neuen Rolle als Mutter kommt bei ihren Fans und Followern besonders gut an.

