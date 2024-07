Mama hat Babynamen geleakt: Was sagt Sharon Trovato dazu?

Vor wenigen Tagen wurde Sharon Trovato (32) erstmals Mama. Den Namen ihres kleinen Jungen verriet die einstige TV-Detektivin zwar nicht, dafür aber ihre Mama Marta Trovato. Das war so aber nicht geplant, wie Sharon jetzt im Promiflash-Interview verrät. "Einen Tag nach der Geburt habe ich in meiner Story gepostet, dass er endlich da ist, und erst danach hat meine Mama es auch gepostet. Sie hat leider nur nicht bedacht, dass ich den Namen noch nicht veröffentlicht habe", berichtet die Beauty und räumt dann aber ein: "Es sei ihr verziehen – sie ist meine Mama! Aber ja, sein Name ist Can Milano."

Auch verriet die 32-Jährige im Promiflash-Interview, wie die Entbindung für sie war. "Die Geburt war für mich sehr aufregend. Ich hatte, ehrlich gesagt, auch Angst vor den Schmerzen, die eine Geburt mit sich bringt, aber dennoch habe ich sie ohne PDA und so gemeistert", gibt die TV-Bekanntheit zu und betont außerdem: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffen würde, aber wir haben es hingekriegt." Sharon freue sich nun darauf, "viel Zeit mit meinem Mann und meinem Sohn verbringen zu können und einfach mein Leben zu genießen".

Für Sharon und ihren Partner Orkun könnte es aktuell also nicht besser laufen! Nur wenige Wochen nachdem die beiden die Schwangerschaft verkündet hatten, gaben sie voller Vorfreude ihre Verlobung bekannt. Im April schlossen sie schließlich den Bund der Ehe. "Noch nie in meinem Leben war ich so glücklich wie mit dir. Kein Moment war jemals so voller Glück wie die Zeit, die ich mit dir verbringe. Danke, dass du mein Leben so besonders machst", schrieb Sharon glücklich am Tag ihrer Hochzeit auf Instagram.

Instagram / marta_trovato_official Sharon Trovato, Juli 2024

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato und ihr Mann Orkun am ihrer Hochzeit

