Mit dieser Methode wurde Sharon Trovato ihre Babypfunde los

Sharon Trovato (33), die bekannte Reality-TV-Persönlichkeit, hat auf dem Bild-Renntag offenbart, wie sie es geschafft hat, nach ihrer ersten Schwangerschaft wieder abzunehmen. Vor knapp einem Jahr bekam sie mit ihrem Partner Orkun ihr erstes Kind, den kleinen Can Milano. Im Gespräch mit Promiflash erzählte Sharon ganz offen von ihrem Abnehmweg: Während der Schwangerschaft hatte sie rund 20 Kilo zugenommen, acht davon direkt nach der Geburt verloren, doch die restlichen Pfunde blieben hartnäckig. "Ich bin noch nicht ganz in Shape. Ich brauche noch fünf Kilo", gestand sie bei dem Event und verriet weiter: "FDH, also 'Friss die Hälfte', sagt man ja so schön. Das hat ganz gut geklappt. Aber es ist sehr, sehr schwierig immer noch für mich."

Wie Sharon im Gespräch weiter verriet, wiegt sie momentan 65 Kilogramm, nachdem die Waage in der Schwangerschaft 83 Kilogramm angezeigt hatte. Die ersten acht Kilo purzelten nach der Entbindung zwar schnell, aber der Weg zum alten Gewicht war für die Influencerin kein Selbstläufer. Zwischen Windelwechseln, schlaflosen Nächten und Mama-Alltag war Abnehmen nicht immer die oberste Priorität. Besonders schwer fiel es Sharon laut eigenen Angaben, sich an die veränderten Essgewohnheiten zu gewöhnen und konsequent durchzuhalten. Dennoch bleibt sie optimistisch, um sich Schritt für Schritt wieder "in Shape" zu bringen.

Wie lange Sharon und ihr Partner Orkun schon ein Paar sind, ist nicht öffentlich bekannt. Im April 2023 machte die TV-Detektivin jedoch das erste Mal nach einer längeren Zeit als Single Andeutungen, wieder in festen Händen zu sein. Wenige Monate später folgte das allererste Turtelfoto auf Instagram. Dann ging bei den Turteltauben alles Schlag auf Schlag: Im Februar 2024 verkündeten sie voller Stolz die Babynews, einen Monat später verlobten sie sich. Hochschwanger folgte im Juli 2024 die Hochzeit, bevor sie im selben Monat dann endlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen durften.

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato mit ihrem Mann Orkun

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato und ihr Mann Orkun am ihrer Hochzeit

