Mola Adebisi und Adelina könnten jederzeit Eltern werden!

In wenigen Tagen ist es so weit! Der Geburtstermin von Mola Adebisi (51) und Adelina Zilais erstem gemeinsamen Baby rückt immer näher. "Wir fiebern jetzt jeden Tag. Es kann jederzeit so weit sein", berichtet die werdende Mutter aufgeregt im Interview mit RTL. Mola lässt seine Liebste deshalb nicht mehr aus den Augen! Zu einem Job beim Butzbach-Open-Air nimmt der Viva-Kultmoderator seine hochschwangere Frau deshalb einfach mit. "Ich möchte unbedingt bei der Geburt dabei sein. Nicht, dass ich dann irgendwie auf der Bühne bin und nicht schnell genug dahin komme, wo sie ist. Daher ist es besser, wenn sie bei mir ist", schildert der Synchronsprecher.

Doch was macht der Moderator, wenn es bei Adelina wirklich so weit ist, während er gerade auf der Bühne steht? Dafür hat sich der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat bereits einen Notfallplan überlegt. "Wir haben Bescheid gesagt", erklärt der 51-Jährige im Gespräch mit dem Sender. Die Veranstalter wüssten, dass Mola seine Adelina immer dabei habe. Also könne er einfach auf der Bühne sagen: "Ich bekomme jetzt ein Baby."

In diesem Jahr geht es für Mola und Adelina Schlag auf Schlag. Erst im Februar hatte das verliebte Paar in Las Vegas den Bund fürs Leben geschlossen. Vor wenigen Wochen erreichten sie dann den nächsten Meilenstein: Sie feierten ihre Gender-Reveal-Party. Das Geschlecht ihres Nachwuchses verrieten die Reality-TV-Darsteller auf eine ganz besondere Art und Weise. Wie Bild berichtete, überbrachte ein trainierter Adler die Neuigkeiten, indem er eine blaue Feder bei sich trug. Somit stand fest: Der 51-Jährige und seine Liebste erwarten einen Sohn!

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai im Juni 2024

Instagram / mola_adebisi Adelina Zilai und Mola Adebisi im Dezember 2023

