Kates Wimbledon-Pläne: Entscheidung liegt bei Prinz William

Prinzessin Kate (42) hat sich im Januar aufgrund ihrer Krebsdiagnose von ihren royalen Pflichten zurückgezogen, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. Trotz dieses Rückzugs hoffen Fans, dass sie das Tennisturnier in Wimbledon in den letzten Tagen noch besuchen wird. Der ehemalige Royal-Butler Paul Burrell (66) erklärt im Interview mit Closer, dass William als "beschützender Ehemann" letztlich entscheiden werde, ob Kate fit genug für einen Wimbledon-Besuch ist: "William hat das Sagen in diesem Haushalt, und er wird entscheiden, ob es ihr gut genug geht, denn er ist derjenige, der die Familie beschützt – und zwar mit aller Kraft."

Der einstige Butler erklärt weiter, dass es "sehr wahrscheinlich" sei, dass Kate, eine leidenschaftliche Tennisfanatikerin und Patronin des All England Lawn Tennis Clubs, in Wimbledon erscheint, falls ihre Gesundheit es erlaubt. Aber die Britin hört in diesem Fall auf ihren Mann: "Ich glaube, sie vertraut William bedingungslos und er hat das letzte Wort." Das Turnier findet gerade in dem Londoner Stadtteil statt. Das Finale ist an diesem Samstag angesetzt.

Kate ist bekannt für ihre Liebe zum Tennis und hat seit ihrer Hochzeit mit Prinz William (42) selten ein Wimbledon-Turnier verpasst. Während sie 2013 aufgrund ihrer Schwangerschaft mit Prinz George (10) nicht teilnehmen konnte, war sie ansonsten stets präsent. Die Leidenschaft reicht bis in ihre Kindheitstage zurück und Kate hat nicht nur selbst Tennisstunden genommen, sondern auch Trainingseinheiten für Prinz George bei Tennislegende Roger Federer (42) organisiert.

ZUMA Press / ActionPress Prinzessin Kate bei einem Wimbledon-Match im Juni 2023

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinzessin Charlotte und Prinz George beim Wimbledon-Finale

