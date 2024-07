Davon hängt ab, ob Prinzessin Kate noch zu Wimbledon kommt!

Prinzessin Kate (42) wird von ihren Fans sehnlichst vermisst. Viele erhoffen sich, dass die Gattin von Prinz William (42) in den kommenden Tagen bei Wimbledon ihr Gesicht zeigen wird. Doch wie realistisch ist es, dass die Familienmutter noch bei einem der Tennisspiele aufkreuzen wird? "Es ist kein Geheimnis, dass sie sehr gerne dabei wäre, aber wie sie selbst sagte, gibt es gute und schlechte Tage, wenn man sich einer Chemotherapie unterzieht. Vieles hängt vom Timing der Behandlungen ab", macht nun ein enger Vertrauter der Royals laut The Daily Beast deutlich. Dennoch gibt sich der Insider optimistisch: "Sie hat es zum Trooping the Colour geschafft, wenn sie also Wimbledon schaffen kann, wird sie es schaffen."

In den vergangenen Jahren fiel der Tennis-Enthusiastin bei dem Sportevent sogar eine besondere Aufgabe zu: Kate ehrte bei den Einzelwettkämpfen der Männer und Frauen stets die Sieger. Das Turnier hat bereits am 1. Juli angefangen – bislang war von der Patronin des All England Lawn Tennis Clubs jedoch nichts zu sehen. Debbie Jevans, die Vorsitzende des Klubs, sicherte ihr laut Fox News zudem "so viel Flexibilität wie möglich" zu, um ihrer Rolle als Pokalüberreicherin nachkommen zu können.

Ob Kate es allerdings wirklich zu einem der Events schafft, bleibt abzuwarten. Dass ihre Kraft durch die Chemotherapie von Tag zu Tag sehr unterschiedlich sei, erklärte die 42-Jährige bereits selbst in einem Statement auf Instagram. So schaffe sie es an guten Tagen, sich für ihre Kids Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) besonders viel Zeit zu nehmen. "An den Tagen, an denen es mir gut geht, ist es eine Freude, am Schulleben teilzunehmen, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die mir Energie und Positives geben, und ich fange auch an, ein wenig von zu Hause zu arbeiten", schrieb Kate.

