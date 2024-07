Mit Offset: Cardi B feiert Geburtstag von Tochter Kulture

Und schon wieder ein Jahr älter! Cardi Bs (31) Tochter Kulture (6) feiert heute ihren sechsten Geburtstag. Am 10. Juli 2018 erblickte das Baby von der Sängerin und ihrem Ex Offset (32) das Licht der Welt. Den Ehrentag der Kleinen verbringt die Familie gemeinsam im Disneyland. In ihrer Instagram-Story teilt die "WAP"-Interpretin mehrere Videos, in denen sie und ihre Kids und eine Freundin beim Bestaunen der Attraktionen zu sehen sind. In einem weiteren Clip sitzt Kulture lässig in einem pinken Karussell-Flitzer und wartet gespannt darauf, dass die wilde Fahrt beginnt.

Cardi verbringt den Tag im Disneyland allerdings nicht allein mit ihren Kids – Papa Offset ist ebenfalls anwesend. Als die Gruppe gemeinsam auf einer Wassertour unterwegs ist, sitzt der Rapper neben Cardi und genießt das Abenteuer. Eigentlich hatte sich das Ehepaar im vergangenen Dezember getrennt. Dennoch werden die zwei immer wieder zusammen gesehen. Im Interview mit Rolling Stone klärte Cardi über die Beziehung auf. "Wir denken über uns nach, weil wir uns wirklich lieben. Es geht nicht einmal nur um die Liebe. Wir sind die besten Freunde", erzählte sie. Ein Comeback gab es bisher aber nicht.

Obwohl die Planung durch die erfolgreichen Karrieren von Cardi und Offset kein Leichtes ist, übernimmt die Musikerin die Kinderbetreuung allein. Hilfe von außenstehenden Personen oder ihren Eltern möchte sie nicht annehmen, wie sie im Rolling Stone-Interview deutlich machte. "Ich habe die Kinder bekommen. Sie kamen aus meiner P*ssy, nicht aus der meiner Mutter. Sie gehören mir." Doch wie sie im weiteren Gespräch zugibt, bekomme sie dennoch hin und wieder Hilfe von ihrer Mama. Zudem sei sie aktuell auf der Suche nach einem Kindermädchen.

Instagram / iamcardib Kulture Kiari Cephus, Tochter von Cardi B

Instagram / iamcardib Cardi B mit Tochter Kulture und Sohn Wave

