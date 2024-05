Nach Trennung: Cardi B spricht über ihre komplizierte Ehe!

Trotz ihrer Trennung im Dezember des vergangenen Jahres wurden Cardi B (31) und Offset (32) immer wieder gemeinsam gesehen. Die Rapperin verrät nun, wie es um ihre Ehe steht: "Wir denken über uns nach, weil wir uns wirklich lieben. Es geht nicht einmal nur um die Liebe. Wir sind die besten Freunde", offenbart sie in einem Interview mit Rolling Stone. Trotz der Trennung scheint Cardi nur liebevolle Worte für ihren Ex übrigzuhaben: "Wir sind beide die Cheerleader des anderen. [...] Den Teil, den ich liebe, ist, dass wir uns wirklich mögen wie ein Unterstützungssystem."

Ob Cardi und Offset wieder als Paar zusammenfinden, bleibt abzuwarten – denn für die Sängerin stehen im Leben andere Dinge im Fokus. "Meine Karriere steht an erster Stelle, dann kommen meine Kinder. Und dann merke ich manchmal nicht, dass ich so viele Dinge über meine Beziehung stelle", betont sie gegenüber dem Magazin. Vor allem das vergangene Jahr war für das Paar eine schwere Zeit. Offset wollte mit seiner Frau in den Urlaub fahren, doch das passte ihr nicht. "Ich habe keine Zeit, um Urlaub zu machen, denn die Musik und meine Kinder kommen zuerst. Dann kommen die kleinen Dinge, um die ich mich kümmern muss", berichtet Cardi und fügt hinzu: "Wir kommen aus unterschiedlichen Welten und haben unsere eigenen schlechten Seiten und Probleme."

Cardi und Offsets siebenjährige Ehe war geprägt von Höhen und Tiefen, unter anderem Untreue, Trennungen und öffentlichen Auseinandersetzungen. All dies führte letztendlich zur endgültigen Trennung – doch anscheinend können die "Be Careful"-Rapperin und Offset nicht ohne einander leben: Seit ihrer Bekanntgabe, getrennte Wege zu gehen, wurden sie immer wieder gemeinsam gesehen, zuletzt vergangene Woche bei einer Party nach der Met Gala – Hand in Hand. Zusammen haben die beiden die zwei Kinder Kulture (5) und Wave (2), mit denen sie auch das letzte Weihnachtsfest gemeinsam feierten.

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave

ActionPress / BlayzenPhotos / BACKGRID Offset und Cardi B nach der Met Gala 2024

