Bald Einleitung? Jasi_x33 macht Schwangerschaft zu schaffen

Jasi_xx3 (21) wartet sehnsüchtig auf ihr Baby. Die TikTok-Bekanntheit ist derzeit mit ihrem dritten Kind schwanger. Doch das lässt ziemlich auf sich warten! "Es sind jetzt mittlerweile acht Tage über dem Entbindungstermin. Ich muss ehrlich sagen, ich merke langsam, wie das sowohl innerlich als auch körperlich belastend wird", teilt Jasmin nun in einem emotionalen Instagram-Video mit. Sie war morgens wieder beim Frauenarzt, aber bei dem Baby tut sich noch nichts – es geht ihm aber nach wie vor gut.

Wenn in den nächsten Tagen nichts passiert, muss Jasi sogar über eine Einleitung nachdenken. "Spätestens dann am Montag, wenn es dem Baby bis dahin noch gut geht, würde ich auch von mir aus sagen, dass ich eingeleitet werden möchte", führt die 21-Jährige aus. Die Schwangerschaft macht ihr mittlerweile auch zu schaffen: "Heute war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, es fängt an, mich zu belasten. Auch meine Emotionen sind im Moment komplett durcheinander und auch körperlich wird es immer anstrengender."

Jasi, die im Netz für ihren offenen und authentischen Stil bekannt ist, hat in den vergangenen Monaten ihre Schwangerschaft ausführlich dokumentiert und dabei eine große Anhängerschaft gewonnen. Die Influencerin hat damit vielen jungen Müttern Mut gemacht und einen realistischen Einblick in das Leben mit Baby gegeben. Mit ihrem derzeitigen Freund Mou hat sie bereits eine Tochter namens Miriya – aus einer vorigen Beziehung hat sie schon die kleine Eleyna.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Influencerin

Instagram / jasi_xx3 Mou und Jasi mit den beiden Töchtern

