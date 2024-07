42. Woche: Baby von Webstar Jasi_xx3 ist immer noch nicht da

Jasi_xx3 (21) erwartet bereits zum dritten Mal Nachwuchs – und dieser stellt seine Mama ganz schön auf die Geduldsprobe! Wie die Influencerin in ihrer Instagram-Story verrät, ist sie bereits eine Woche über dem errechneten Geburtstermin. "41 Wochen sind schon um und die 42. Woche beginnt sogar", äußert sich die werdende Mutter. Außerdem teilt die Content Creatorin einen Clip, in dem sie demonstriert, wie sie gespannt auf ihre Tochter wartet. "Babygirl lässt sich Zeit!", kommentiert die Beauty ihren Beitrag.

Die Fans nehmen es gelassen und meinen unter anderem: "Sie macht sich noch hübsch!" Wenn es aber nach Jasi und dem Kindsvater Mou geht, hätte es schon Ende Juni losgehen können. Für den Aufenthalt im Krankenhaus ist die Zweifachmama seit Wochen bestens vorbereitet. Auf YouTube postet die 21-Jährige ein Video, in dem sie ihren Followern zeigt, was sie alles in ihrer Kliniktasche verstaut hat. Sie setzt vor allem auf Snacks, die haben ihr während ihrer vorherigen Geburten am meisten gefehlt.

Dass die TikTokerin über dem errechneten Entbindungstermin ist, ist übrigens nicht das erste Mal. Im vergangenen Jahr ließ auch ihre zweite Tochter auf sich warten. Im Netz machte die junge Mutter deutlich, wie sehr sie dies physisch belastet. "Ich muss echt sagen, dass gefühlt der Tag anstrengender wird. Ich bin körperlich voll kaputt und bin einfach nur am Laufen – aber ich kann nicht mehr laufen! Meine Beine tun einfach weh!", erklärte sie damals.

Instagram / jasi_xx3 Influencerin Jasi_xx3 und ihr Partner Mou

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihren zwei Kindern

