Guido Maria Kretschmers Hündin ist in seinen Armen gestorben

Guido Maria Kretschmer (59) muss sich von seiner geliebten Fellnase verabschieden. Vor wenigen Monaten musste der Shopping Queen-Star bereits den Verlust seiner Hündin Idaya verkraften. Nun muss der Designer erneut Stärke beweisen – denn auch Hundedame Alaiyha ist mit fast 14 Jahren verstorben. Das gibt Guido in einem emotionalen Post auf Instagram bekannt: "Als du gestern Abend in unseren Armen gestorben bist, da blieb unsere Welt für einen Augenblick stehen, um sich dann gleich in Dankbarkeit weiterzudrehen. Wie haben wir dich geliebt und was für ein großes Glück es war, dich so lange bei uns gehabt zu haben."

In diesen schweren Zeiten spendet ihm seine Community im Netz Trost. Unter dem Beitrag bekunden die Fans des Modedesigners ihr Beileid und fühlen mit ihm. "Schönere Worte hättest du für deine geliebte Fellnase nicht wählen können. Die Liebe, die Geborgenheit und dass ihr zwei so ein schönes, liebevolles Zuhause geschenkt habt, ist so großartig", kommentiert ein User sichtlich ergriffen. "Ihr habt mein tiefstes Mitgefühl. Guido, du musst ziemlich viel loslassen in letzter Zeit", stellt ein anderer Nutzer besorgt fest.

Tatsächlich sind die schmerzlichen Verluste seiner zwei Fellnasen nicht die einzigen Schicksalsschläge, die Guido in der letzten Zeit verkraften musste. Im vergangenen Jahr starb der Vater des TV-Stars im Alter von 87 Jahren. Nur wenige Monate darauf, im Dezember 2023, musste sich der 59-Jährige dann noch von seiner Mutter Marianne verabschieden. Im Netz gab der Designer in einem emotionalen Beitrag bekannt: "Heute vor einer Woche ist meine geliebte Mutter meinem Vater in den Himmel gefolgt."

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmers Hund Alaiyha

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer mit seiner Mutter

