So schlimm war Tod seiner Eltern für Guido Maria Kretschmer

Guido Maria Kretschmer (58) musste eine schwere Zeit durchstehen. Im Sommer 2023 hatte der Designer öffentlich gemacht, dass sein Papa Erich im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Im Trauerprozess hatte er sich auch noch um seine Mama Marianne kümmern müssen, da sie an Demenz erkrankt war. Ende des Jahres starb dann auch Guidos zweiter Elternteil. Nun blickt er auf die vergangenen Monate zurück: So schwer war der Tod seiner Eltern für Guido.

"Als meine Mutter dann starb, da war alles weg. Da war ich fast nicht in der Lage, mit dem Auto zurück nach Hamburg zu fahren", berichtet der Shopping Queen-Star in der NDR-Talkshow "deep und deutlich" und fügt hinzu: "Da war ich so lost wie noch nie in meinem ganzen Leben. Es war schrecklich." Das gute Verhältnis, das er zu seinen Eltern gehabt habe, wolle der 58-Jährige immer in Erinnerung behalten. "Ich sage immer: Ich hätte beide heiraten können. Ich hätte mit beiden mein ganzes Leben verbringen können. Und das ist ein großes Geschenk", schwärmt Guido von seinen Eltern.

Rund eine Woche nach dem plötzlichen Tod seiner geliebten Mama widmete ihr der Modeschöpfer ein paar emotionale Zeilen via Instagram. "Sie hat mir mein ganzes Leben lang Liebe, Güte, Wertschätzung und Verständnis entgegengebracht und nie etwas von mir erwartet, außer, dass ich glücklich bin", schrieb er über Marianne. Sie sei der toleranteste Mensch gewesen, den er je gekannt habe.

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer mit seiner Mutter

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, Designer

RTL / Silas Stein Guido Maria Kretschmer, Designer

