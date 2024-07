Michelle und Eric Philippi ziehen für ihre Hater blank!

Michelle (52) und Eric Philippi zeigen den Hatern die kalte Schulter – oder besser gesagt, den blanken Hintern. Als Person des öffentlichen Lebens ist die Sängerin wegen ihres Aussehens und Auftretens regelmäßig Hass im Netz ausgesetzt. Auch die Beziehung mit dem 25 Jahre jüngeren Schlagersänger ist oftmals Grundlage für abfällige Bemerkungen. "Toll, wie der Pfleger sich um die altersschwache Patientin kümmert" oder "Diese Stimme ist absolut Körperverletzung...", lauten einem Instagram-Beitrag zufolge nur einige von unzähligen Kommentaren und Privatnachrichten. Das lassen sich die beiden nicht einfach so gefallen: Michelle und Eric kontern mit einem Bild, auf dem sie nur in Unterhose ihren Hintern in die Kamera halten. Darüber posieren sie Sticker mit den Worten: "Lieb mich oder lass es sein!" – dem Titel ihres neuen Hits.

Die Beauty scheint sich die Meinungen ihrer Hater eindeutig nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Zu dem Clip macht sie deutlich, dass ihr diejenigen, die Personen in der Öffentlichkeit regelmäßig absichtlich verletzen müssen, leidtun. "Ein herzliches Beileid an alle Menschen, die denken, sie müssten andere auf übelste Art und Weise beleidigen, um sich besser zu fühlen! Erinnert euch an Liebe!", fügt sie ihrem Clip in der Beitragsunterschrift hinzu.

Michelle machte bereits im vergangenen Dezember deutlich, wie skrupellos so manche Hater vor allem wegen des großen Altersunterschieds zwischen ihr und dem 27-Jährigen sind. "Ich war erstaunt, wie viel Hass man von fremden Menschen wegen seines Privatlebens erfahren kann", sagte sie im Interview mit Bild und gestand: "Das ging bis zu Morddrohungen." Die Kommentare seien weit über Mobbing hinausgegangen. Zum eigenen Schutz habe die 52-Jährige aufgehört, sich alles durchzulesen.

Getty Images Michelle bei der ECHO-Verleihung 2018

Michael Kremer / Future Image Michelle und Eric Philippi, Sänger

Wie findet ihr Michelle und Erics Konter? Klasse Idee! Sie zeigen, dass sie die Meinungen anderer überhaupt nicht interessiert! Na ja... Ich finde, das ist irgendwie nicht die richtige Reaktion auf so was. Ergebnis anzeigen



