MLB-Spieler Sean Burroughs starb an Fentanyl-Überdosis!

Im Mai verstarb der Baseball-Star Sean Burroughs (✝43) unerwartet. Der Sportler wurde auf einem Parkplatz neben seinem Auto gefunden – es heißt, er sei gerade auf dem Weg zu einem Baseballspiel seines Sohnes in der Little League gewesen. Wie TMZ berichtet, ist nun die offizielle Todesursache bekannt: Sean starb an den Folgen einer Fentanyl-Überdosis. Die Vergiftung durch die Droge sei von der Gerichtsmedizin in Los Angeles als Unfall eingestuft worden.

Seans Suchtproblem war bekannt – trotz seiner sportlichen Erfolge hatte er jahrelang mit einer Drogen- und Alkoholabhängigkeit zu kämpfen. "Ich habe einfach versucht, mich mit so vielen Substanzen abzufüllen, wie ich konnte, legal oder illegal", gestand er einst im Gespräch mit ESPN. Dennoch blickte der erst 43-Jährige auf eine beeindruckende Sportkarriere zurück: Ab den späten 1990er-Jahren überzeugte er mit seinem Können auf dem Baseballfeld – er spielte unter anderem für die San Diego Padres, Tampa Bay Devil Rays, Arizona Diamondbacks und die Minnesota Twins. Im Jahr 2000 holte er sogar eine Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney.

Zuletzt sei der MLB-Star als Trainer der Baseballmannschaft seines sechsjährigen Sohnes tätig gewesen. Nach seinem Tod meldete sich unter anderem Doug Wittman, der Präsident der Long Beach Little League, auf Instagram zu Wort: "Sean war eine Legende in LGLL und der Baseball-Community. Während er Long Beach verließ, um für mehrere MLB-Vereine zu spielen, kehrte er zurück in den Stearns Champion Park, um seinen Sohn zu trainieren."

Sean Burroughs, August 2011

Sean Burroughs, Baseballspieler

