Verleumdung: "Die Simpsons"-Komponist Danny Elfman verklagt

Danny Elfman (71) ist der Mann hinter der ikonischen Titelmusik aus "Die Simpsons". Doch statt mit seiner Musik macht der Komponist aktuell mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Berichten von unter anderem Rolling Stone zufolge reichte seine Kollegin Nomi Abadi Klage gegen Danny ein. Nachdem sie den Musiker unter anderem des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt hatte, klagt sie nun auch wegen angeblicher Verleumdung. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Nomi ihn beschuldigt, sie bewusst als "verschmähte Frau, die Rache und Geld sucht, um Elfman dafür bezahlen zu lassen, dass er sie zurückgewiesen hat", dargestellt zu haben. Das entspreche aber nicht der Wahrheit und sei als rufschädigende Lüge verbreitet worden.

Vergangenes Jahr veröffentlichte das Magazin Nomis Anschuldigung, Danny habe sie sexuell belästigt. In einer Klage, die bereits 2018 eingereicht worden sei, behauptete die Pianistin, der US-Amerikaner habe sich unter anderem ungefragt vor ihr entblößt und sexuelle Handlungen an sich selbst vollzogen. Danny wies sämtliche Vorwürfe von sich und gab ein knappes, aber deutliches Statement ab: "Frau Abadis Anschuldigungen sind einfach nicht wahr." Inwiefern der Fall nun vor Gericht geht, ist derzeit noch unklar.

Wie sich der Vorfall in Zukunft auf Dannys Karriere auswirken wird, ist ebenfalls schwer zu sagen. Immerhin wirkte er als Filmkomponist schon an einigen großen Projekten mit. Neben der Simpsons-Melodie ist der 71-Jährige vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Kultregisseur Tim Burton (65) bekannt. Der Filmemacher ließ ihn unter anderem die Musik für seine Streifen "Batman" und "Edward mit den Scherenhänden" schreiben. Außerdem schrieb er am Soundtrack für "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" mit. Auch bei den Oscars war Danny gleich mehrfach nominiert: Er ging mit den Melodien für "Men in Black", "Good Will Hunting", "Big Fish" und "Milk" ins Rennen.

Jerod Harris/Getty Images Danny Elfman, 2018

Getty Images Danny Elfman und Tim Burton im September 2023

