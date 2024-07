Nach Gerichtstag: Alec Baldwin und Hilaria gehen spazieren

Es ist wohl Alec Baldwins (66) Familie, die ihm in dieser Zeit Kraft gibt. Erst kürzlich startete sein Prozess wegen Totschlags – am Set des Films "Rust" starb die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) aufgrund eines tödlichen Schusses aus seiner Waffe. Nur wenige Stunden nach seinem zweiten Gerichtstag wurde der Schauspieler nun gemeinsam mit seiner Frau Hilaria (40) und Tochter Ilaria (1) bei einem kleinen Spaziergang in Santa Fe gesichtet. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, scheint Alec jedoch trotz der Ablenkung alles andere als entspannt zu sein. Es sieht mehr danach aus, als würde ihm der Prozess ein wenig zusetzen.

Bislang musste sich der 66-Jährige auch eher unschöne Worte währenddessen anhören. Wie People berichtete, eröffnete die Staatsanwältin Erlinda Johnson das Gerichtsverfahren mit den Worten: "Wenn jemand an einem realen Arbeitsplatz mit einer echten Waffe spielt und beim Spielen mit dieser Waffe gegen die Grundregeln der Waffensicherheit verstößt, sind Menschenleben gefährdet und jemand könnte getötet werden." Zudem erklärte sie, sich sicher zu sein, dass "die Beweise zeigen werden, [...] dass es, wie an vielen Arbeitsplätzen, Menschen gibt, die rücksichtslos handeln und andere Menschen in Gefahr bringen und ohne Rücksicht auf die Sicherheit anderer handeln."

Trotzdem zeigt Alec mit seinem Verhalten im Gerichtssaal angeblich nicht besonders viel Reue. Ganz im Gegenteil: Laut Bild soll es eher Respektlosigkeit sein, die der Familienvater bisher an den Tag legte. Demnach habe ihn sein Anwalt schon mehrere Male ermahnt, weil er viel an seinem Handy herumspielte. Es sollen aber vor allem Gähnen, Augenrollen und genervte Blicke gewesen sein, die für Entsetzen sorgten. Dabei ist seine Lage sehr ernst – bei Verurteilung drohen ihm bis zu 18 Monate Haft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Bildern nach Alecs zweitem Gerichtstag? Ich finde, dass er wirklich ein bisschen fertig aussieht... Auf mich wirkt er total normal. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de