Pippa Middleton tritt erstmals seit Kates Krebsdiagnose auf

Aktuell finden die alljährlichen Wimbledon Championships in London statt. Auch in diesem Jahr ist wieder die Crème de la Crème der Promis vor Ort, um das Sportspektakel live zu verfolgen. Aktuelle Schnappschüsse, die People vorliegen, zeigen, wie Pippa Middleton (40) an der Seite ihres Mannes James Matthews (48) an dem ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt teilnimmt – es ist ihr erster Auftritt in der Öffentlichkeit seit der Bekanntgabe der Krebsdiagnose ihrer Schwester Kate.

Ende März war die Prinzessin von Wales mit einem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit gegangen: In einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram gab sie bekannt, dass sie an Krebs erkrankt sei und mit einer vorsorglichen Chemotherapie begonnen habe. Um welche Krebsform es sich handelt, ist bis heute unklar. Derzeit konzentriert die britische Thronfolgerin sich voll und ganz auf ihre Genesung.

Kate ist eine leidenschaftliche Tennisspielerin und stolze Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club. In dieser Funktion hat die dreifache Mutter üblicherweise die ehrenvolle Aufgabe, den Wimbledon-Siegern die Trophäen zu überreichen. Das Endspiel findet am Samstag, den 13. Juli statt.

Getty Images Pippa Middleton und James Matthews im Jahr 2018

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

