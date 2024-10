So unterstützen sich die Middletons in schwierigen Zeiten

Die Middletons mussten in den vergangenen Monaten einiges durchstehen – denn die älteste der drei Geschwister, Prinzessin Kate (42), ist an Krebs erkrankt. In so schwierigen Zeiten rückt die Familie besonders eng zusammen. Das betont nun auch der Bruder der Royal-Lady, James Middleton (37), in seiner Kolumne für The Telegraph. Der Brite hat selbst lange mit seiner mentalen Gesundheit gekämpft und erklärt, wie sehr ihm die Unterstützung seiner Familie dabei geholfen hat. "Selbst als ich meine Depression hatte, erkannte ich, wie wichtig die Familie ist und dass nicht eine Person mit allem belastet wird, sondern dass man es teilt", erklärt James und fügt hinzu: "Jede Herausforderung, die eine Familie durchmacht, bringt sie zusammen."

Was die Bindung der Familienmitglieder auch besonders stärkt, sind die regelmäßigen Treffen. Wie der 37-Jährige verrät, finden sich er, Kate und Pippa (41) am Wochenende oft bei ihren Eltern Carole (69) und Michael (75) ein, um gemeinsam zu essen oder Tee zu trinken. "Meine Schwestern und ich wohnen alle nicht weiter als 30 Minuten mit dem Auto entfernt", schildert er. Besonders sein einjähriger Sohn Inigo steht dabei oft im Mittelpunkt: "Die Cousins und Cousinen spielen alle ihre Rolle bei der Betreuung von Inigo – im Moment sind es insgesamt sieben. Ich glaube, sie sind alle beeindruckt, wie viel Unordnung Inigo anrichten kann. Aber es wird viel gelacht und gekichert."

James ist bereits seit rund sechs Jahren mit seiner Partnerin Alizee Thevenet liiert. Die beiden hatten sich 2018 in einer Bar in London kennengelernt und es hatte direkt gefunkt. Nach nur zehn Monaten hielt der Autor schließlich um ihre Hand an, geheiratet wurde dann im September 2021. Ihr erstes gemeinsames Kind kam im Oktober vergangenen Jahres auf die Welt. "Egal, wie gut ich mich vorbereitet hatte... Ich war nicht auf die überwältigenden Gefühle vorbereitet, als ich Inigo zum ersten Mal traf, und auf die Liebe zu meiner geliebten Alizee, als wir drei wurden", gab der stolze Papa damals zur Geburt via Instagram bekannt.

Getty Images Pippa Middleton, Carole Middleton und Prinzessin Kate

Instagram / jmidy James Middleton und sein Sohn Inigo im April 2024

