So unangenehm waren Sexszenen mit Johnny für Kaley Cuoco!

Für Kaley Cuoco (38) war die Zeit am Set von The Big Bang Theory nicht immer nur angenehm. Die Schauspielerin verliebte sich in ihren Co-Star Johnny Galecki (49) und führte von 2008 bis 2010 eine Beziehung mit ihm – eigentlich eine schöne Sache. Doch die zwei Hollywoodstars mimten in der Serie ein Paar, auch nachdem sie sich im echten Leben längst getrennt hatten. Nach ihrer Trennung bemerkte Kaley sogar einen Anstieg an Sexszenen, die auf dem Drehplan standen. "Plötzlich war es so, als ob unsere Figuren jede zweite Minute miteinander schlafen", lacht die Beauty im "Armchair Expert"-Podcast. "Sie wollten uns ärgern", ist sie sich sicher und fügt hinzu: "Zum Glück haben Johnny und ich das so brillant gemeistert und heute sind wir uns näher als je zuvor."

Trotz der "heiklen" Intimszenen bewiesen Kaley und Johnny Durchhaltevermögen und blieben ihren Rollen Penny und Leonard für alle zwölf Staffeln der Hitserie treu. Dafür wurden sie reich belohnt – gerade die letzten Staffeln erwiesen sich als besonders lukrativ für den gesamten Cast. Pro Folge verdienten die Schauspieler zum Schluss wohl über 900.000 Euro pro Kopf. Das bringt Kaley und Johnny laut Celebrity Net Worth ein Gesamtvermögen von jeweils rund 90 Millionen Euro ein. Toppen kann dies nur ihr Kollege und Hauptcharakter Jim Parsons (51), der sogar ein Vermögen von über 150 Millionen Euro besitzen soll.

Mittlerweile haben sowohl Kaley als auch Johnny privat ihr Liebesglück gefunden. Die Charmed-Darstellerin hatte im Frühjahr 2022 ihre Beziehung zu dem Schauspieler Tom Pelphrey (41) öffentlich gemacht – rund ein Jahr später kam ihre kleine Tochter Mathilda zur Welt. Im Netz teilt sie seither regelmäßig süße Schnappschüsse von ihrem Sprössling. Auch Johnny ist glücklich mit seiner Partnerin Morgan verheiratet und durfte sich bereits über Nachwuchs freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Johnny Galecki, Kaley Cuoco und Jim Parsons

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit Tochter Matilda und einem Pferd

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass die Produzenten wirklich mehr Sexszenen ins Drehbuch geschrieben haben? Ja, das kann ich mir schon vorstellen! Nee, ich glaube, das fühlte sich für Kaley nur so an... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de