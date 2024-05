Kaley Cuoco teilt süße Momente mit Tom und Baby Matilda

Seit Kaley Cuoco (38) Mutter geworden ist, lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben mit Baby teilhaben. Jetzt durfte Baby Matilda ihre Mama sogar zu den Dreharbeiten ihrer Serie "Based on a True Story" begleiten. Mit dabei war auch ihr Liebster Tom Pelphrey (41). Wie sehr die Schauspielerin ihr Leben mit ihrer kleinen Familie in L.A. genießt, zeigen die putzigen Bilder, die sie bei Instagram postet. Unter anderem zeigt sie die kleine Matilda auf ihrem Make-up-Stuhl und beim Kuscheln und Herumalbern mit Mama und Papa. "Perfekter, kleiner L.A.-Moment", schreibt sie dazu. Von so viel Niedlichkeit sind auch Kaleys Fans ganz entzückt: "Ich liebe es, wie echt du bist!"

Wie schnell die kleine Matilda groß wird, können die Fans gut auf Kaleys Social-Media-Account verfolgen. Erst Anfang April feierte das Mädchen ihren ersten Geburtstag und die The Big Bang Theory-Darstellerin ließ es sich nicht nehmen, ihrem Töchterchen eine riesige Party zu schmeißen. Unter anderem wurde das ganze Haus mit süßer Minnie-Maus-Deko geschmückt, dazu gab es einen Kuchen mit der Trickfilmmaus darauf und eine ganze Treppe voller Plüschfiguren. "Tildy hat diesen süßen Minnie-Maus-Luftballonbogen geliebt", freute Kaley sich in ihrer Story.

Ihre Schwangerschaft machte Kaley im Oktober 2022 öffentlich. Zuvor war bereits viel spekuliert worden, ob sie und Tom Eltern werden. Doch bevor die beiden die süßen News verkündeten, hatte die 38-Jährige noch den Film "Role Play" gedreht. Auch dort hatte sie verschweigen müssen, dass sie schwanger ist. Warum, erklärte sie erst vor wenigen Monaten im Interview mit Access Hollywood. "Das war ein bisschen bizarr, aber ich musste das Geheimnis, dass ich schwanger war, für mich behalten, weil ich nicht glaubte, dass sie mich irgendwelche lustigen Stunts oder Kampfszenen machen lassen würden", erklärte sie. Lediglich ihr Stuntdouble habe Bescheid gewusst.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey im April 2023

