Prinzessin Kate erscheint mit Charlotte bei Wimbledon-Finale

Prinzessin Kate (42) zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit! Die Frau von Prinz William (42) nahm sich in den vergangenen Monaten aufgrund ihrer Krebserkrankung eine Auszeit vom Rampenlicht. Doch am Sonntag machte sie eine Ausnahme und erschien beim Wimbledon-Finale – und zwar gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (9)! Auf neuen Fotos, die jetzt The Sun vorliegen, zeigt sich Kate am Rande des Tennisturniers gewohnt stylisch.

Anlässlich des Sportevents hüllt sich Kate auf den Schnappschüssen in einem modischen Kleid: Die zukünftige Königin Großbritanniens trägt ein lilafarbenes Dress aus fließendem Stoff. Dazu kombiniert sie beigefarbene Pumps. Die kleine Charlotte begleitet ihre Mama in einem dunkelblauen Kleid mit Punkten. Dazu trägt sie cremefarbene Ballerinas.

Aber nicht nur Kate und Charlotte besuchen an diesem Wochenende ein wichtiges Sportereignis – auch William sieht sich ein Match an! Der Thronfolger besucht nämlich das Finale der Fußball-Europameisterschaft im Berliner Olympiastadion. Im Rahmen des Showdowns stehen sich die Nationalmannschaften Spaniens und Englands gegenüber. Auf Instagram motivierte William die britischen Kicker: "Wir sind so stolz auf euch alle, England, nur noch ein letzter Stoß, um den Job zu beenden! Geht da raus und zeigt der Welt, was ihr draufhabt. Wir glauben daran."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Wimbledon Championship 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, britische Royals

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Kates Outfit? Total gut! Sie sieht klasse aus! Na ja, meinen Geschmack trifft das Kleid leider nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de